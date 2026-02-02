Çinli Sungrow Türkiye’de yatırım için fırsat kolluyor

Mehmet H. GÜLEL/MADRİD

mehmet.gulel@dunya.com

Çinli PV ve enerji depola­ma şirketi Sungrow, şebe­ke ölçekli projelere yüksek ve­rimlilik ve güvenlik sunan yeni nesil enerji depolama çözümü PowerTitan 3.0 ile DC bağ­lantılı PV-ESS Tek Platform tasarımını Sungrow Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi'nde tanıt­tı. İspanya’nın başkenti Mad­rid’de gerçekleştirilen zirvede gazetecilerle bir araya gelen Sungrow Avrupa Başkan Yar­dımcısı Moritz Rolf, “PV pa­zarı şu anda negatif ya da sıfır etkili tarifeler nedeniyle bas­kı altında. PV tarafında gide­rek artan sayıda ortak yerleşim projesi görüyoruz. Genel ola­rak bakıldığında, Avrupa'da ve Türkiye'de bu büyümenin bir kısmı için geleceğin hala par­lak olduğunu düşünüyorum" dedi. Türkiye'nin Sungrow için önemli bir pazar olduğu­nu ve 2017'de Türkiye'de ofis açtıklarını aktaran Rolf, hâ­lihazırda İstanbul'da 20 kişi­lik yerel bir ekiplerinin bulun­duğunu bildirerek, “Türkiye, PV tarafında önemli bir pa­zar konumunda ve Avrupa pa­zarlarıyla karşılaştırıldığında beşinci sırada yer alıyor. Son yıllarda Türkiye'de yıllık orta­lama yaklaşık 4 gigavat kuru­lu güç artışı görülüyor. Buna karşın batarya depolamanın henüz istenen ölçüde devreye girmedi. Rüzgâr ve PV tarafın­da çok sayıda hibrit proje plan­lanıyor. Türkiye'nin yenile­nebilir enerji kurulu gücünü 2035'e kadar 120 gigavata çı­karılması hedefleniyor. Bu da Türkiye pazarını önemli kılı­yor. Üretim, Ar-Ge ya da yerel işbirliklerini kapsayabilecek şekilde, ortaklık ve yerelleşme fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Temiz enerji pazarına yönelik iki yeni inovasyon

Etkinlikte, şirketin şebeke ölçekli enerji depolama pro­jeleri için yüksek verimlilik ve güvenlik sunan PowerTitan 3.0 batarya enerji depolama siste­mi (BESS) ile DC bağlantılı PV-ESS çözümüne yönelik gelişti­rilen Tek Platform tasarımı ta­nıtıldı. Aralarında SolarPower Europe, TÜV ve DEKRA gibi küresel sertifikasyon ve de­netim kuruluşlarından tem­silcilerin de bulunduğu 300’ü aşkın sektör profesyoneli ve iş ortağının katıldığı etkinlik­te, pazar dinamiklerinin ele alındığı paneller düzenlendi. Sungrow Avrupa’nın ESS’ten Sorumlu Başkan Yardımcı­sı James Li, Avrupa’yı kilit bir pazar olarak önceliklendirdik­lerini kaydederek, “Güçlü ve yerelleştirilmiş servis altyapı­sına sahip Avrupa operasyo­numuz; 280’in üzerinde mü­hendis, 5 onarım atölyesi, 14 servis deposu ve 220’den fazla servis iş ortağından oluşan ge­niş bir hizmet ağıyla destekle­niyor. Avrupa’daki varlığımızı, stratejik iş birlikleri ve kıtanın yeşil enerji dönüşümünü des­tekleyerek, yeni nesil teknolo­jilerle güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

PowerTitan 3.0 ile 2 ile 8 saat arasında çalışma süresi

Modern enerji sistemlerinin karşılaştığı zorluklara yanıt vermek üzere tasarlanan PowerTitan 3.0, 6 metrelik konteyner içinde 1,78 megavat kapasiteli güç dönüştürme sistemi (PCS) ile 7,14 megavatsaat batarya kapasitesine sahip bulunuyor. Sistem, 600 ampersaat ve üzeri istiflenmiş batarya hücreleri sayesinde 2 ila 8 saat arasında çalışma süresi sunuyor. Tasarımı sayesinde fabrikada önceden kurulmuş ve devreye alınmış şekilde teslim edilen PowerTitan 3.0, bir saat içinde kendi kendine konfigürasyon ve kontrol süreçlerini tamamlayabiliyor. Bu sayede, 1 gigavatsaat kapasiteli bir proje 12 gün içinde devreye alınabiliyor. Sistemin eksi 40 dereceye kadar sıcaklıklarda performans kaybı olmadan çalışabilmesi ise ürünü Türkiye'nin iç bölgeleri ile kıyı ve yüksek nemli alanlar için uygun kılıyor.

BESS’te yıllık ortalama %30 büyüme bekleniyor

Avrupa güneş enerjisi sektörünün çatı kuruluşu SolarPower Europe (SPE) verilerine göre, AB 'de kümülatif PV kurulu gücü 2025'te 406 GW’a ulaştı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik sistemine entegrasyonu; şebeke tıkanıklıkları, artan üretim kısıntıları ve negatif fiyatlar gibi bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. SolarPower Europe, esnek güç talebine olan ihtiyacın 2030'a kadar %40 seviyesine çıkacağını öngörüyor. Bu tablo, büyük ölçekli batarya enerji depolama sistemlerinin (BESS) hayata geçirilmesini kritik hale getiriyor. SolarPower Europe’a göre, 2025’te 26 GWh’ın üzerinde BESS kurulumu gerçekleştirildi ve şebeke ölçekli sistemler ilk kez konut tipi sistemleri geride bıraktı. Kuruluş, 2030’a kadar yıllık ortalama %30 BESS büyümesiyle toplam kapasitenin 412 GWh’a ulaşmasını bekliyor.