Çinli Sungrow Türkiye’de yatırım için fırsat kolluyor
PV invertör ve ESS üreticisi Sungrow, yeni nesil enerji depolama çözümü PowerTitan 3.0'ın tanıtımını gerçekleştirdi. Sungrow Avrupa Başkan Yardımcısı Moritz Rolf, Türkiye'de üretim, Ar- Ge ya da yerel iş birliklerini kapsayabilecek şekilde ortaklık ve yerelleşme fırsatlarını değerlendirmeye devam ettiklerini söyledi.
Mehmet H. GÜLEL/MADRİD
mehmet.gulel@dunya.com
Çinli PV ve enerji depolama şirketi Sungrow, şebeke ölçekli projelere yüksek verimlilik ve güvenlik sunan yeni nesil enerji depolama çözümü PowerTitan 3.0 ile DC bağlantılı PV-ESS Tek Platform tasarımını Sungrow Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi'nde tanıttı. İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen zirvede gazetecilerle bir araya gelen Sungrow Avrupa Başkan Yardımcısı Moritz Rolf, “PV pazarı şu anda negatif ya da sıfır etkili tarifeler nedeniyle baskı altında. PV tarafında giderek artan sayıda ortak yerleşim projesi görüyoruz. Genel olarak bakıldığında, Avrupa'da ve Türkiye'de bu büyümenin bir kısmı için geleceğin hala parlak olduğunu düşünüyorum" dedi. Türkiye'nin Sungrow için önemli bir pazar olduğunu ve 2017'de Türkiye'de ofis açtıklarını aktaran Rolf, hâlihazırda İstanbul'da 20 kişilik yerel bir ekiplerinin bulunduğunu bildirerek, “Türkiye, PV tarafında önemli bir pazar konumunda ve Avrupa pazarlarıyla karşılaştırıldığında beşinci sırada yer alıyor. Son yıllarda Türkiye'de yıllık ortalama yaklaşık 4 gigavat kurulu güç artışı görülüyor. Buna karşın batarya depolamanın henüz istenen ölçüde devreye girmedi. Rüzgâr ve PV tarafında çok sayıda hibrit proje planlanıyor. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünü 2035'e kadar 120 gigavata çıkarılması hedefleniyor. Bu da Türkiye pazarını önemli kılıyor. Üretim, Ar-Ge ya da yerel işbirliklerini kapsayabilecek şekilde, ortaklık ve yerelleşme fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.
Temiz enerji pazarına yönelik iki yeni inovasyon
Etkinlikte, şirketin şebeke ölçekli enerji depolama projeleri için yüksek verimlilik ve güvenlik sunan PowerTitan 3.0 batarya enerji depolama sistemi (BESS) ile DC bağlantılı PV-ESS çözümüne yönelik geliştirilen Tek Platform tasarımı tanıtıldı. Aralarında SolarPower Europe, TÜV ve DEKRA gibi küresel sertifikasyon ve denetim kuruluşlarından temsilcilerin de bulunduğu 300’ü aşkın sektör profesyoneli ve iş ortağının katıldığı etkinlikte, pazar dinamiklerinin ele alındığı paneller düzenlendi. Sungrow Avrupa’nın ESS’ten Sorumlu Başkan Yardımcısı James Li, Avrupa’yı kilit bir pazar olarak önceliklendirdiklerini kaydederek, “Güçlü ve yerelleştirilmiş servis altyapısına sahip Avrupa operasyonumuz; 280’in üzerinde mühendis, 5 onarım atölyesi, 14 servis deposu ve 220’den fazla servis iş ortağından oluşan geniş bir hizmet ağıyla destekleniyor. Avrupa’daki varlığımızı, stratejik iş birlikleri ve kıtanın yeşil enerji dönüşümünü destekleyerek, yeni nesil teknolojilerle güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.
PowerTitan 3.0 ile 2 ile 8 saat arasında çalışma süresi
Modern enerji sistemlerinin karşılaştığı zorluklara yanıt vermek üzere tasarlanan PowerTitan 3.0, 6 metrelik konteyner içinde 1,78 megavat kapasiteli güç dönüştürme sistemi (PCS) ile 7,14 megavatsaat batarya kapasitesine sahip bulunuyor. Sistem, 600 ampersaat ve üzeri istiflenmiş batarya hücreleri sayesinde 2 ila 8 saat arasında çalışma süresi sunuyor. Tasarımı sayesinde fabrikada önceden kurulmuş ve devreye alınmış şekilde teslim edilen PowerTitan 3.0, bir saat içinde kendi kendine konfigürasyon ve kontrol süreçlerini tamamlayabiliyor. Bu sayede, 1 gigavatsaat kapasiteli bir proje 12 gün içinde devreye alınabiliyor. Sistemin eksi 40 dereceye kadar sıcaklıklarda performans kaybı olmadan çalışabilmesi ise ürünü Türkiye'nin iç bölgeleri ile kıyı ve yüksek nemli alanlar için uygun kılıyor.
BESS’te yıllık ortalama %30 büyüme bekleniyor
Avrupa güneş enerjisi sektörünün çatı kuruluşu SolarPower Europe (SPE) verilerine göre, AB 'de kümülatif PV kurulu gücü 2025'te 406 GW’a ulaştı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik sistemine entegrasyonu; şebeke tıkanıklıkları, artan üretim kısıntıları ve negatif fiyatlar gibi bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. SolarPower Europe, esnek güç talebine olan ihtiyacın 2030'a kadar %40 seviyesine çıkacağını öngörüyor. Bu tablo, büyük ölçekli batarya enerji depolama sistemlerinin (BESS) hayata geçirilmesini kritik hale getiriyor. SolarPower Europe’a göre, 2025’te 26 GWh’ın üzerinde BESS kurulumu gerçekleştirildi ve şebeke ölçekli sistemler ilk kez konut tipi sistemleri geride bıraktı. Kuruluş, 2030’a kadar yıllık ortalama %30 BESS büyümesiyle toplam kapasitenin 412 GWh’a ulaşmasını bekliyor.