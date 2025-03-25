Çinli teknoloji devinden Nvidia’ya rakip hamle: Özel teknikle maliyet yüzde 20 düştü

Çinli finans ve teknoloji devi Ant Group, yapay zeka modellerinin eğitiminde yalnızca Çin yapımı çipler kullanarak maliyetleri yüzde 20 oranında düşürdü. Ant Group'un, Alibaba ve Huawei tarafından üretilen çiplerle gerçekleştirdiği testlerde, Nvidia’nın gelişmiş H800 modeline yakın performans elde ettiği öğrenildi.

‘Uzmanların Karışımı’ tekniği

Bloomberg’ün aktardığına göre, şirket, modellerin eğitiminde daha az veri ve işlem gücü gerektiren ‘Uzmanların Karışımı’ adlı özel bir teknik kullanarak maliyetleri azaltmayı başardı. Bu yöntemin, görevleri daha küçük parçalara bölerek işlemci kullanımını azalttığı ve verimliliği artırdığ öğrenildi. Böylece daha az çip kullanılarak etkili model eğitimi yapılabiliyor.

Nvidia ile yakın performans

Bloomberg News’a göre, Ant Group’un bu yöntemle elde ettiği sonuçlar, Nvidia’nın H800 model çipleriyle yapılan eğitimlerde elde edilen performansa oldukça yakın çıktı. Şirketin hala bazı yapay zeka projelerinde Nvidia ve AMD çiplerini kullanmaya devam ettiği, ancak artık büyük ölçüde Çin yapımı çiplere yöneldiği belirtiliyor.

Ant Group bu ayın başında bir araştırma raporu yayımlayarak, geliştirdiği yapay zeka modellerinin bazı kıyaslamalarda Meta Platforms gibi büyük teknoloji şirketlerinin modellerinden daha iyi performans gösterdiğini öne sürdü. Şirket geliştirdiği yapay zeka eğitim yöntemlerinin sonuçlarını yakında daha kapsamlı biçimde kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor.

Yapay zeka rekabeti derinleşiyor

Ant Group’un duyurusu, Microsoft destekli OpenAI ve Google gibi ABD merkezli devlerle rekabetin giderek arttığı bir dönemde geldi. Çinli şirketler, özellikle daha düşük maliyetli çözümlerle yapay zeka alanında öne çıkmaya çalışıyor.

Ant Group’un çıkışı, yapay zekada sene başında benzer bir etki yaratan DeepSeek ile başlarında benzer bir adım atan DeepSeek’in etkilerini hatırlatıyor.