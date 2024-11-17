Çinli telefon üreticileri 'premium' serilerle Avrupa'yı fethetmeye hazırlanıyor

Çinli akıllı telefon üreticileri Avrupa'da güçlenmek için daha yüksek marjlı premium cihazlara yoğunlaşıyor. Realme'nin Avrupa'daki satışları 2020'den 2023'e kadar yüzde 275 oranında artarken şirket yüzde 4'lük pazar payını üç ila beş yıl içinde yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyor.

Avrupa'da Samsung ve Apple hala baskın

Ancak Çinli üreticiler, Avrupa pazarındaki büyümenin daha yavaş olduğunu kabul ediyor. Apple ve Samsung, Avrupa'da özellikle premium segmentte hala baskın durumda. Huawei, Avrupa'da 2020'ye kadar hızlı bir şekilde pazar payını artırmış olsa da ABD yaptırımları ve yasaklar Çin devini pazar dışında bıraktı.

Çinli akıllı telefon üreticilerinin Avrupa serüveni

Ancak Çinli üreticiler, yeni teknolojilerle Avrupa pazarında yer edinmeye devam ediyor. Honor, batı Avrupa'da katlanabilir telefon satışlarında Samsung'u geride bırakırken Oppo da Find X8 serisini Avrupa'ya sunarak premium segmentteki geri dönüşünü duyurdu.

Xiaomi ise 2024'ün üçüncü çeyreğinde premium pazarındaki payını yüzde 4,3'e çıkararak önemli büyüme kaydetti. Realme’nin pazar payı artışı da Rusya’daki satışlar sayesinde hızlandı.

IDC’den analist Will Wong, "Bu markalar, Batı Avrupa'da marka bilinirliğini oluşturmak için çok para harcıyor. Ancak çok fazla olumlu geri dönüş görmüyorlar" dedi.

Çinli üreticiler ise bu konuda uzun vadeli düşünmek gerektiğini, Avrupa'da başarılı olurlarsa her yerde başaralı olabileceklerini savunuyor.