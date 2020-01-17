Çinli turist Kapadokya'da balona 'Multinet' ile biniyor

17 Ocak 2020

Handan Sema CEYLAN

Türkiye’nin yıllık 6 milyar liralık yemek kartı pazarında lider olduklarını söyleyen Multinet Up’ın CEO’su Demirhan Şener, dünya devi AliPay’in Türkiye’de iki banka dışındaki tek fintech ortağı olduklarını kaydetti. Şener artık sadece bir yemek kartı firması olmadıklarını Çinli turistlerin Kapadokya’da balona binerken de Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirketin benzin alırken de kendi sistemlerinden faydalandıklarını söyledi.

Multinet Up’ın CEO’su Demirhan Şener, 20’nci yılını tamamlayan şirketin yemek kartı şirketinden fintech grubuna dönüşümünün hikayesini paylaştı. Fintech ekosistemi haritasında, banka dışı ödeme sistemine sahip tek şirket olduklarını kaydeden Şener, “200 binin üzerinde kuruma dokunuyoruz. 50 bin kurum üye iş yerimiz var. Bunlar restoranlar, oteller, akaryakıt istasyonları, marketler gibi geniş bir yelpaze. 30 bin kadar da kurumsal müşterimiz var” dedi. Önceki yıllarda iş hacimlerinin yüzde 90’a yakınının yemek kartından geldiğini belirten Şener, “Artık finansal servisler alanındaki ininal ve ipara yatırımları ile bugün, işlem hacmimizin en çok yüzde 50’si yemek kartından geliyor” şeklinde konuştu.

AliPay'in kullanıldığı üye iş yeri sayısı 300'e yaklaştı

AliPay’in Türkiye’de ilk fintech ortağı olarak Multinet Up’ı tercih ettiğini ifade eden Şener şunları söyledi: “5 şehirde pilot uygulama başlattık. Çinli turistler bugün Kapadokya’da balona binerken ödemelerini AliPay ile yapabiliyorlar. Multinet Up’ın anlaşmalı üye iş yerlerinde, Dorak Holding noktalarında AliPay’i kullanarak QR kodla ödeme yapmasını sağlıyoruz. AliPay’in kullanıldığı üye iş yerlerimizin sayısı 300’e yaklaştı ve hızla artıyor. Tüketicinin ödeme alışkanlıkları dijitale doğru evrilirken nakit kullanımının giderek azaldığını, QR kod ile ödemenin, sanal cüzdanların, ön ödemeli kartların yaygınlaştığını görüyoruz. Dünya devi AliPay’in Türkiye’de Multinet Up’ı tercih etmesi bizim için önemli bir kazanım ve teknoloji gücümüzün ve yaygın üye iş yeri ağımızın somut bir göstergesi. 2020’de büyük zincir gruplarla yapacağımız anlaşmalarla Çinli turistlerin daha fazla noktada harcama yapabilmesini sağlayacağız.”

inventiv ile 1 milyon doların üzerinde hizmet ihracatı

Çalışana bağlı giderler yönetiminde yemek kartı, akaryakıt, esnek yan haklar, ödüllendirme, seyahat ve konaklama, araç kiralama çözümlerini; çalışanlara bağlı olmayan giderler yönetiminde toplu satın alma güçleri olduğunu kaydeden Şener, “2016’da IT birimizi iştirakimiz haline getirdik ve böylece 'inventiv' kuruldu. inventiv, kartlı ve kartsız ödeme yönetimi, mobil ödeme ve mobil uygulama çözümleri ve siber güvenlik olmak üzere üç alanda faaliyet gösteriyor. inventiv sadece Multinet Up grubuna değil dünyaya know-how ihraç ediyor. Bugüne kadar teknoloji ihracatımız 1 milyon doları geçti. Müşteri yaşam döngüsünü tamamen dijitalleştirdik. Müşterimiz mobilde MultiPay ile harcamalarını yapabiliyor” dedi.

Her işçi başına yıllık 6 bin liralık vergi avantajı

Şirketlere sundukları en büyük avantajın vergi olduğunu kaydeden Demirhan Şener “Devlet yemek kartı ödemelerini sosyal yardım olarak değerlendiriyor. Bu yıl bu rakamda artış yüzde 21 oldu ve günlük yemek yardımı limitini 23 liraya çıkardı. Bu yasal hesaplama ile 24 lira 80 kuruş. Yani yıllık işverene sağladığı vergi avantajı bu rakam üzerinden 6 bin lirayı buluyor” diye konuştu. Şener, devlete katkı sağladıklarını belirterek, yemek ödemelerinin kartla yapılmasının harcamaları kayıt altına aldığını söyledi.

Pazar büyümeye açık Amerika’da yemek kartları ile ödeme oranının yüzde 60, Avrupa’da yüzde 40’larda olduğunu kaydeden Şener, “Türkiye’de oran yüzde 12-13’lerde. Pazar büyümeye açık” şeklinde konuştu.