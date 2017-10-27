Çinliler alışverişe geliyor

27 Ekim 2017

İREM ÇETİNGÖZ

İSTANBUL - Türkiye’ye gelen Çinli turistler perakende sektörünün gözdesi oldu. Çinli turistlerin şehir merkezinde olan ve lüks markları barındıran AVM’lerden alışveriş miktarı sürekli bir artış içinde. Konuyla ilgili DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, özellikle İstanbul’da her kesime hitap eden AVM’lerde Çinli turist ziyaretçi sayılarının artış gösterdiğini söyledi. “Bu AVM’lerde 100 Arap müşteri görünüyorsa, 10 Çinli var” diyen Belgü, Çinli turistlerin sayılarının önümüzdeki dönemlerde daha çok artacağını belirtti. Belgü, şöyle devam etti: “Türkiye Çinli turistler için iyi destinasyon. Çinliler harcama yapmaya istekli profil. Yaşanan siyasi olaylardan dolayı Avrupalı turistlerin de Türkiye perakende sektöründen çekilmesi Çinlilerin önünü açtı ve ağırlığının artmasına sebep oldu” dedi.

Harcamalarda ikinci oldular

Forum İstanbul AVM Müdürü Tuğrul Cömert, dünyanın farklı ülkelerinden birçok yabancı misafir ağırladıklarını, bunların arasında Çinlilerin harcamalarda ikinci sırada olduğunu ifade etti. Forum İstanbul’un son iki yılda misafir ettiği Çinli ziyaretçi sayılarında artış gözlemlediklerini kaydeden Cömert, “Önceki yıla kıyasla alışveriş tutarı oranlarında yüzde 275, fiş sayısında ise yüzde 166 artış var” dedi.

Çince konuşan eleman aranıyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, son zamanlarda Türkiye’ye ve özellikle İstanbul’a gelen Çinli turist sayısında artış olduğunu vurguladı. Öncel, “Aslında çok az Çinli geliyor Türkiye’ye. Bu rakam daha fazla olmalı. Biz de bunun için elimizden ne geliyorsa BMD olarak yapmaya hazırız. Çinliler lüks tüketimi seviyor. Bu yüzden de AVM’ler olsun cadde mağazacılığı olsun her yerden alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. Çinlileri bu zamana kadar hep Avrupa ülkelerine kaptırdık. Bundan sonra Türkiye’ye çekmeliyiz” diye konuştu. Sinan Öncel, BMD olarak Çinli turist akımı ilerledikçe Çince konuşan eleman istihdamını artırmayı hedefl ediklerini kaydetti.

‘Toplam harcamaları yüzde 100 arttı’

Zorlu Gayrimenkul Genel Müdürü Didem Aydın da trendi doğruladı. Aydın, Çinli turistlerin toplam harcamalarının Türkiye genelinde bu yıl yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdiğini belirtti. Aydın, “Tüm dünyada en çok harcama yapan turistlerin Çinliler olduğunu düşündüğümüzde Türkiye’nin bu pastadan alacağı daha çok önemli bir pay var. Bunun için turizm sektörü, AVM-perakende sektörü, Kültür ve Turizm Bakanlığı birlikte çalışmalı” diye konuştu.

Zorlu Center’ın 48 ayda 50 milyon ziyaretçi ağırladığını ifade eden Aydın, geçen yıl 24 bin 285 olan turist sayılarının bu yıl 27 bin 377’ye çıktığını aktardı.

Çinlilerin harcamaları 4 katına çıktı

Zorlu Center’da turistlerin yaptığı alışveriş içinde alışverişten en fazla payı yüzde 23 ile Suudi Arabistan’dan gelenler alıyor. Onu, yüzde 14 pay ile Kuveyt takip ediyor. Bu yıl özellikle Çinli turistlerin genel tabloda aldığı payın artması ise dikkat çekiyor. Zorlu Gayrimenkul Genel Müdürü Didem Aydın, Çinli turistlerin dünyada ve Türkiye’deki alışveriş turizmine katkıda bulunduklarını söyledi. Aydın, “Geçen yıl Zorlu Center’daki turist harcamalarında 7’nci olan Çinli turistlerin harcama miktarı bu yıl 4 katına çıktı. Yaklaşık 8,7 milyon TL’ye ulaşan harcama ile Çinliler bu yıl genel toplamdan yüzde 10 pay alarak 3’üncü sıraya yükseldi” dedi.