Çinliler, Türkiye'de RMB Takasbankası kurdu

Türkiye ve Çin arasındaki finansal iş birliğini artıracak RMB Takasbank adımı sayesinde TL ve yuan ile ticaretini de genişletecek. RMB Takasbankası, sadece Türkiye'de yerelde değil bölgeye de hizmet verecek.

Törende Çin'in Türkiye Büyükelçisi Jiang Xuebin bir konuşma yaptı. Törene TCMB Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri katıldı.