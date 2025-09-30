Çinlilerden Türkiye’ye 250 milyon dolarlık yatırım planı: Rüzgâr türbini üretim tesisi kuracaklar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çinli Dongfang Electric Corporation'ın Türkiye'de yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımla yıllık 2 bin megavat kapasiteli rüzgâr türbini üretim tesisi kurmayı planladığını açıkladı.

Bayraktar sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda Çin’in önde gelen rüzgâr enerjisi teknolojileri üreticilerinden Dongfang Electric Corporation yetkilileriyle kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bayraktar, görüşmede Çinli firmanın Türkiye'de rüzgâr türbini üretim tesisi kurma planını değerlendirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin rüzgar ve güneşte 2035'e kadar 120 bin megavat kurulu güç hedefi olduğunu belirten Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Rüzgâr enerjisi teknolojileri alanında Çin'in önde gelen üretici firmalarından Dongfang Electric Corporation’ın üst düzey yöneticileriyle Bakanlığımızda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.

Rüzgâr ve güneşte 2035 yılına kadar 120 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Bu güce ulaşırken ülkemizin türbin ve panel üretim potansiyelini de artırmak istiyoruz.

Dongfang ile yaptığımız görüşmede bu niyetimizi somutlaştıracak önemli bir projeyi ele aldık. Çinli firmanın başlangıç olarak yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımla ülkemizde yıllık 2 bin megavat kapasiteli rüzgâr türbini üretim tesisini kurma planını değerlendirdik."