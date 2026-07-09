Çip devi halka arz için geri sayıma geçti: Son yılların en büyüğü...

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Çin'in önde gelen bellek çipi üreticilerinden CXMT Corp., gelecek hafta başlayacak halka arz süreciyle en az 29,5 milyar yuan (4,3 milyar dolar) kaynak toplamayı hedefliyor. Şirketin ek satış hakkını kullanması halinde halka arz büyüklüğünün 5 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

Samsung Electronics ve SK Hynix'e rakip olan şirket, halka arz kapsamında 6,688 milyar hisse satışa sunacak. Ek satış hakkının kullanılması durumunda satış miktarı 7,69 milyar hisseye yükselirken, bu rakam şirket sermayesinin yüzde 11,3'üne karşılık gelecek.

Şirketin Şanghay STAR Piyasası'ndaki halka arzı, gerçekleşmesi halinde Çin ana karasında 2022'den bu yana, Asya'da ise 2025'ten bu yana düzenlenen en büyük halka arzlardan biri olacak.

Yapay zeka yatırımları etkili oldu

Son dönemde Çin'de yapay zeka ve yarı iletken alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırımcı ilgisi hızla artıyor. ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinin de etkisiyle birçok çip üreticisi yeni yatırımlarını finanse edebilmek için sermaye piyasalarına yöneliyor.

Dünyanın dördüncü büyük DRAM üreticisi konumundaki CXMT, halka arzdan elde edeceği kaynağı üretim kapasitesini artırmak ve yeni nesil bellek teknolojilerini geliştirmek için kullanacağını açıkladı.

Apple detayı dikkat çekti

Apple, Pentagon'un kara listesinde bulunmasına rağmen CXMT'den bellek çipi tedarik edebilmek için Beyaz Saray'dan onay talebinde bulundu. Söz konusu gelişme, küresel bellek çipi arzındaki sıkışıklığın ulaştığı boyutu gösterirken, Çinli şirketin teknolojisinin uluslararası pazarda kabul görmeye başladığı şeklinde yorumlanıyor.

Talep toplama 13 Temmuz'da başlıyor

Şirket için ön talep toplama süreci 13 Temmuz'da başlayacak. Halka arz fiyatı ve nihai detaylar ise 15 Temmuz'da açıklanacak. Kurumsal ve bireysel yatırımcılar, tahsis almaları halinde 20 Temmuz'a kadar ödemelerini tamamlayabilecek. Halka arzın yaklaşık yüzde 10'luk bölümü bireysel yatırımcılara ayrılacak.

Çin sermaye piyasalarında kritik teknolojilere yönelik yeni ön inceleme sistemi kapsamında onay alan ilk şirket olan CXMT'nin halka arzı, yatırımcıların Çin yarı iletken sektörüne olan güveninin de önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.