Çip devinden küresel işten çıkarma kararı

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ABD merkezli yarı iletken üreticisi Qualcomm (QCOM), dünya genelinde işten çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Cristiano Amon'un 19 Ekim'de çalışanlara gönderdiği şirket içi yazışmaya göre, yıllık performans değerlendirmelerinin ardından küresel ölçekte personel azaltımına gidilecek.

Karardan etkilenecek çalışanlara kasım ayından itibaren bildirim yapılacak. Ancak işten çıkarılacak kişi sayısı, hangi ülkelerin ve departmanların etkileneceği konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor.

Qualcomm'un Eylül 2025 itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 52 bin çalışanı bulunuyordu. Şirketin ABD başta olmak üzere 38 ülkede 200'den fazla lokasyonda faaliyet göstermesi, yeni kararın küresel teknoloji sektöründeki önemini artırıyor.

52 bin kişilik şirkette yeni dönem başlıyor

CEO Cristiano Amon, çalışanlara gönderdiği mesajda işten çıkarma kararının şirket genelinde daha güçlü bir performans kültürü oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Yönetim, beklenen sonuçların sürekli olarak altında kalınan alanlarda yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiğini savunuyor.

Ancak işten çıkarmalar yalnızca çalışanların bireysel performans değerlendirmelerine dayanmayacak. Şirketin değişen iş öncelikleri, organizasyonel ihtiyaçları ve gelecekte gereksinim duyulacak uzmanlıklar da personel kararlarında belirleyici olacak.

Amon, şirketin faaliyet alanları genişledikçe ihtiyaç duyduğu beceri ve yetkinliklerin de değiştiğini vurguladı. Yönetimin amacı, mevcut iş gücünü yeni büyüme hedeflerine uygun biçimde yeniden şekillendirmek.

Qualcomm yönetiminin kasım ayında başlatacağı bildirim süreci, işten çıkarmaların kapsamını ortaya koyacak. Şirket henüz personel azaltımının ne kadar süreceğini veya sağlayacağı mali tasarrufu açıklamadı.

Gelir yüzde 4, net kâr yüzde 25 geriledi

Qualcomm'un yeni personel kararı, şirketin mali sonuçlarının baskı altında olduğu bir döneme denk geldi.

29 Temmuz'da açıklanan ve 28 Haziran'da sona eren 2026 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 azalarak 9 milyar 947 milyon dolara geriledi.

Net kâr ise yüzde 25 düşüşle 2 milyar 2 milyon dolar oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde 2,43 dolar olan seyreltilmiş hisse başına kâr, 1,87 dolara indi.

Şirketin finansal performansında tüketici elektroniği pazarındaki zayıflama ve artan bellek maliyetleri etkili oluyor. Özellikle akıllı telefon üreticilerinin yükselen üretim maliyetleriyle karşı karşıya kalması, mobil işlemci talebinin görünümünü olumsuz etkiliyor.

Qualcomm ayrıca Apple ürünlerinden elde edilen gelirlerin beklenenden daha hızlı gerileyeceğine ilişkin öngörüsünü paylaşmıştı. Bu gelişme, şirketin akıllı telefon pazarına bağımlılığını azaltma stratejisini daha önemli hâle getiriyor.

Şirket hisseleri de 2026 yılında yarı iletken sektöründeki genel yükselişin gerisinde kaldı. 20 Ekim tarihli piyasa değerlendirmelerine göre Qualcomm hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 1,5 değer kazanırken Philadelphia Yarı İletken Endeksi'nin yükselişi yüzde 60'a yaklaştı.

Yapay zekâda yeni büyüme hedefi

Qualcomm, akıllı telefon pazarında karşılaştığı zorlukları aşmak amacıyla faaliyetlerini otomotiv teknolojileri, nesnelerin interneti ve yapay zekâ veri merkezlerine doğru genişletiyor.

Şirketin mali üçüncü çeyrek sonuçlarında otomotiv ve nesnelerin interneti birimlerinden elde edilen toplam gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 arttı.

Yönetim, akıllı telefon dışındaki faaliyetlerden elde edilen toplam gelirin 2029 mali yılına kadar 40 milyar dolara ulaşmasını hedefliyor.

Ayrıca bu faaliyetlerdeki gelir artışının, veri merkezleri de dahil olmak üzere, 2027 mali yılında yüzde 60'ın üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

Şirket, söz konusu büyümenin ilerleyen dönemde akıllı telefon pazarındaki zayıflamayı telafi etmesini bekliyor. Yapay zekâ veri merkezleri ve kurumsal teknolojiler, yeni stratejinin önemli parçaları arasında yer alıyor.

Bu dönüşüm, şirketin çalışanlarından beklediği teknik uzmanlıkların da değişmesine neden oluyor. Ancak yönetim, planlanan işten çıkarmaların doğrudan yapay zekâ kullanımından kaynaklandığına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Önümüzdeki dönemde Qualcomm'un hem maliyetlerini kontrol altında tutması hem de yeni teknoloji alanlarında büyümesini hızlandırması gerekecek.

Kasım ayında başlayacak bildirimler, şirketin hangi faaliyetlerde personel azaltımına gideceğini ve küresel organizasyonunu nasıl yeniden yapılandıracağını daha net gösterecek.