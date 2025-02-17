Çip devleri birbirine girdi: Broadcom ve TSMC, çöküşte olan Intel'i bölmeye hazırlanıyor!

ABD’nin en büyük yarı iletken şirketlerinden Intel, bölünme tehlikesiyle karşı karşıya. Broadcom ve TSMC’nin Intel’in bazı bölümlerini devralmak için hazırlık yaptığı belirtilirken, Trump yönetimi, Intel’in ABD’deki üretim tesislerinin yabancı bir şirketin eline geçmesini ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor.

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, ABD’li yarı iletken devi Broadcom ve Tayvan merkezli dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, Intel’in farklı bölümlerini satın almak için potansiyel anlaşmalar üzerinde çalışıyor.

Broadcom, Intel’in çip tasarım birimini istiyor

WSJ’nin aktardığına göre, Broadcom, Intel’in çip tasarım ve pazarlama bölümünü devralmayı değerlendiriyor. Ancak bu satın alma işleminin gerçekleşebilmesi için Intel’in üretim biriminin başka bir şirket tarafından işletilmesi gerekebilir. Broadcom’un bu konudaki danışmanlarıyla görüşmelere devam ettiği ancak henüz kesin bir karar alınmadığı belirtiliyor.

TSMC, Intel’in üretim tesislerine talip

Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi olan TSMC, Intel’in üretim tesislerinin tamamını ya da bir kısmını kontrol etmeyi amaçlıyor. Şirketin bu kapsamda bir yatırımcı konsorsiyumu oluşturarak Intel’in üretim tesislerine sahip olmayı planladığı ifade ediliyor. Ancak WSJ’ye göre, TSMC ve Broadcom, bu süreçte birlikte çalışmıyor ve ayrı anlaşmalar yapmayı planlıyor.

Görüşmeler henüz resmiyet kazanmadı

Şu an için Broadcom ve TSMC arasındaki görüşmelerin henüz ön hazırlık aşamasında olduğu ve resmi bir anlaşma yapılmadığı belirtiliyor. Ancak Intel’in geçici CEO’su Frank Yeary, bu olası anlaşmalar konusunda ABD yönetimiyle temas halinde.

Trump yönetimi ulusal güvenlik endişesi taşıyor

Intel’in bölünmesi ve ABD’deki üretim tesislerinin yabancı bir şirketin eline geçmesi ihtimali, Trump yönetimi tarafından ulusal güvenlik riski olarak değerlendiriliyor. Bloomberg’in haberine göre, Beyaz Saray yetkilileri, Intel’in fabrikalarının yabancı bir şirket tarafından işletilmesine sıcak bakmadıklarını belirtiyor.

ABD, Intel’i güçlendirmek için milyarlarca dolarlık teşvikler sağlamıştı. Kasım 2023’te ABD Ticaret Bakanlığı, Intel’e 7.86 milyar dolarlık devlet sübvansiyonu vermişti. Ancak şirket, son yıllarda piyasa değerinde büyük kayıplar yaşadı ve rakipleri karşısında zorluk çekiyor.

Intel’in piyasa değeri eriyor

Son bir yıl içinde Intel’in piyasa değeri yaklaşık yüzde 60 oranında düştü. Eski CEO Pat Gelsinger’in şirketin üretim kapasitesini artırmaya yönelik stratejisi, Intel’in nakit akışını zor durumda bıraktı ve işten çıkarmalara yol açtı.

Öte yandan, TSMC’nin piyasa değeri Intel’in tam sekiz katı büyüklüğünde. TSMC, Nvidia ve AMD gibi büyük müşterilere hizmet vererek pazardaki liderliğini pekiştirdi.

Intel’in geleceği belirsizliğe girdi

Broadcom ve TSMC’nin Intel’in bölümlerini devralmaya yönelik girişimleri, şirketin geleceğini belirsiz hale getiriyor. Trump yönetiminin bu anlaşmaların gerçekleşmesine izin verip vermeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

Ancak yaşanan gelişmeler, yarı iletken sektöründe büyük bir dönüşüm yaşandığını gösteriyor. Önümüzdeki süreçte, ABD hükümetinin nasıl bir adım atacağı ve Intel’in geleceğini nasıl şekillendireceği merak konusu.