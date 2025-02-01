Çip kaçakçılığı iddiaları gündemde... Yaptırım delindi mi? ABD, DeepSeek’i mercek altına aldı!

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek’in ABD’den Çin’e ihracatı yasaklanan çipleri kullanıp kullanmadığını araştırıyor. Konuya yakın bir kaynak, bakanlığın, DeepSeek’in yasaklı ABD çiplerine erişip erişmediğini incelediğini belirtti. Bu inceleme, ABD’nin Çin’e yönelik yapay zeka teknolojileri üzerindeki kısıtlamalarını daha da sıkılaştırma planlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

DeepSeek, geçtiğimiz hafta daha az veriyle çalışan ve ABD modellerine kıyasla çok daha düşük maliyetli bir yapay zeka asistanını ücretsiz olarak piyasaya sürdü. Uygulama, kısa sürede Apple’ın App Store’unda en çok indirilen uygulama haline geldi. Bu gelişme, ABD’nin yapay zekadaki küresel liderliği konusunda endişeleri artırırken, ABD teknoloji hisselerinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir değer kaybına neden oldu.

Çip kaçakçılığı iddiaları! Nvidia çipleri yasağı delindi mi?

ABD, Nvidia’nın ileri düzey yapay zeka çiplerinin Çin’e ulaşmasını önlemek için sıkı ihracat kısıtlamaları uyguluyor. Ancak Malezya, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler üzerinden Çin’e organize çip kaçakçılığı yapıldığı iddia ediliyor. ABD Ticaret Bakanlığı ve DeepSeek, bu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Nvidia’dan bir sözcü, Singapur’da faaliyet gösteren birçok müşterilerinin batı pazarlarına ürün göndermek için bu ülkedeki ticari varlıklarını kullandığını belirtti. Şirket, tüm iş ortaklarının yasalara uymasını beklediklerini ve aksi bir durum tespit edilmesi halinde harekete geçeceklerini vurguladı.

Singapur’dan açıklama: DeepSeek’e yasaklı çip satılmadı

Singapur Ticaret Bakanlığı, Nvidia’nın açıklamalarına atıfta bulunarak DeepSeek’in Singapur üzerinden yasaklı çiplere eriştiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını duyurdu. Bakanlık, ülkedeki ihracat yasalarının titizlikle uygulandığını ve yasa dışı faaliyetlerde bulunan kişi ve şirketlere karşı kararlı bir şekilde müdahale edileceğini vurguladı.

ABD’li yetkililer, DeepSeek’in 2023 yılında yasal yollarla satın aldığı Nvidia H800 çiplerini kullandığını ifade etti. Ancak firmanın ihracatı yasaklanmış başka çipleri de kullanıp kullanmadığı henüz netlik kazanmadı. DeepSeek’in ayrıca halen Çin’e satılabilen, daha az güçlü Nvidia H20 çiplerine de sahip olduğu belirtiliyor. ABD yönetimi, bu çiplerin ihracatını da kısıtlama planları üzerinde çalışıyor.

Anthropic CEO’sundan dikkat çeken iddia

Yapay zeka şirketi Anthropic’in CEO’su Dario Amodei, DeepSeek’in kullandığı çiplerin önemli bir kısmının ya henüz yasaklanmamış ya da yasaklanmadan önce Çin’e sevk edilmiş çiplerden oluştuğunu ileri sürdü. Ayrıca, bazı çiplerin yasa dışı yollarla Çin’e sokulmuş olabileceğini öne sürdü.

ABD yönetimi, Çin’e yönelik yapay zeka çipi ihracatını kısıtlayan bir dizi düzenleme getirmiş durumda ve benzer kısıtlamaları başka ülkelere de uygulamayı planlıyor. Bu süreçte DeepSeek’in faaliyetleri, ABD-Çin teknoloji rekabetinin merkezinde yer almaya devam ediyor.