Çip rekabetinde yeni kriz: Çin, Nvidia hakkında tekel soruşturması başlattı

ABD ile Çin arasındaki çip rekabeti yeni bir krize sahne oluyor. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), ABD'li çip devi Nvidia hakkında tekel karşıtı yasa ihlali şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu. Bu hamle, iki ülke arasındaki yarı iletken sektörü üzerindeki gerginliğin daha da tırmandığını gösteriyor.

Mellanox Satın alımı inceleme altında

SAMR, Nvidia'nın 2020 yılında Mellanox Technologies Ltd'yi satın alırken verdiği taahhütleri yerine getirmediğinden şüphelenildiğini belirtti. Düzenleyici kurum, satın alma sürecinde belirlenen koşulların ihlal edildiği ihtimaline karşı soruşturmanın başlatıldığını vurguladı.

Bu gelişme, ABD'nin geçen hafta Çin’in çip sektörüne yönelik ihracat kısıtlamalarını üçüncü kez genişletmesinin hemen ardından geldi. Çin, ABD’nin 140 şirkete yönelik çip ekipmanı ihracatını sınırlamasına misilleme olarak bu adımı atmış olabilir.

Nvidia hisselerinde düşüş

Çin’in soruşturma açıklamasının ardından Nvidia hisseleri, ABD borsalarında seans öncesi işlemlerde yüzde 2 düşerek 139,61 dolara geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların ABD-Çin çip rekabetinde daha büyük ticaret kısıtlamalarından endişe ettiğini gösteriyor.

ABD-Çin çip savaşı tırmanıyor

Çip sektöründeki küresel rekabet, ABD ve Çin arasında jeopolitik bir mücadeleye dönüşmüş durumda. ABD, Çin’in çip üretim kapasitesini kısıtlamayı amaçlayan birçok ticari kısıtlama getirirken, Çin ise büyük çip üreticilerini sıkı bir denetim altına alarak karşı hamlede bulunuyor.

Çin hükümetinin Nvidia’ya yönelik bu adımı, teknoloji devlerinin küresel tedarik zincirindeki yerini daha da karmaşık hale getirebilir. Soruşturmanın kapsamı ve olası sonuçları, yarı iletken sektörü için yakından takip ediliyor.