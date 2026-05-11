Çip rüzgarı savaşın kayıplarını sildi: Teknoloji devlerinin hisseleri uçuşa geçti

Orta Doğu'da patlak veren savaş enerji piyasalarını sarsarken, teknoloji devlerini de etkiledi. 10 büyük şirketin toplam büyüklüğü savaş öncesi piyasa kapanışına göre, mart sonunda yüzde 4,30 ve 1 trilyon 77 milyar dolar azalışla 23 trilyon 980 milyar dolara geriledi.

Ancak büyük yatırım bankalarının "al" tavsiyeleri ve yapay zeka çiplerine yoğun taleple aynı şirketlerin nisan sonu hisseleri yüzde 16,19 ve 3 trilyon 882 milyar dolar artışla 27 trilyon 862 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu şirketler 8 Mayıs itibarıyla da nisan sonuna göre yüzde 4,94 ve 1 trilyon 377,5 milyar dolarlık artışla, savaş öncesine göre yüzde 16,69 ve 4 trilyon 183 milyar dolarlık yükselişle toplam 29 trilyon 240 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı.

Nvidia ve Alphabet rekor yükseliş kaydetti

En değerli 10 şirket arasında 5 trilyon 229 milyar dolarla başı çeken Nvidia, martta yaşadığı 67 milyar 797 milyon dolarlık kaybın ardından nisanda 5 trilyon dolar eşiğini aşarak rekor tazeledi.

Nvidia'nın en yakın takipçisi 4 trilyon 834 milyar dolarla Alphabet oldu. Onu 4 trilyon 309 milyar dolarla Apple izledi. Böylece Alphabet ve Apple'ın piyasa değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı.

Listede dördüncü sırayı 3 trilyon 84 milyar dolarlık piyasa değeriyle Microsoft, beşinci sırayı ise 2 trilyon 933 milyar dolarla Amazon aldı. İlk 5'i 2 trilyon 36 milyar dolarla Broadcom, 1 trilyon 890 milyar dolarla TSMC, 1 trilyon 769 milyar dolarla Saudi Aramco, 1 trilyon 609 milyar dolarla Tesla, 1 trilyon 547,5 milyar dolarla Meta izledi.

Savaşın kaybedeni Meta oldu

Saldırıların başlangıcından bu yana şirketlerin performansları incelendiğinde, dolar bazında en güçlü artışı Alphabet gerçekleştirdi. Şirketin piyasa değeri söz konusu dönemde 1 trilyon 65 milyar dolar arttı.

Değer artışında Alphabet'i 923,6 milyar dolarla Nvidia izlerken, Amazon'un değeri 679 milyar dolar, Broadcom'un 521 milyar dolar, Apple'ın yaklaşık 430 milyar dolar, TSMC'nin 234 milyar dolar, Microsoft'un ise yaklaşık 167 milyar dolar arttı.

Aynı dönemde Saudi Aramco'nun piyasa değeri 158 milyar dolar yükselirken, Tesla'nın değer artışı 98 milyar 373 milyon dolar oldu. Bu dönemde piyasa değeri azalan tek şirket 92 milyar 627,63 milyon dolar kaybeden Meta oldu.

Savaşın başlangıcından bu yana şirketler oransal değer artışlarına göre incelendiğinde ise başı yüzde 34,38 ile Broadcom çekerken, onu yüzde 30,12 ile Amazon, yüzde 28,24 ile Alphabet izledi.

Dot-com balonu endişesi yeniden kötüklendi

Yapay zekaya yönelik güçlü talep, küresel piyasalarda teknoloji devlerini tarihi bir yükselişin merkezine taşırken hızlı yükseliş, dot-com dönemine benzer bir balon endişesini de yeniden gündeme getirdi. Analistler talebin gerçek olduğunu kabul etse de, aşırı değerlemelere karşı uyarıda bulunuyor. Buna rağmen yatırımcılar, çip kıtlığının süreceğini ve yapay zekanın piyasalarda ana itici güç olmaya devam edeceğini düşünüyor.