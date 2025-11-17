Cip talebi SK Hynix ve Samsung'un hisselerini yükseltti

Güney Koreli cip üretim devleri Samsung Electronics ile SK Hynix’in hisseleri, yerel basında her iki firmanın çip stoklarında belirgin bir düşüş yaşandığına dair çıkan haberlerin ardından pazartesi günü sert yükseldi. Bu gelişme, talebin güçlendiğine ve fiyatların yakın dönemde artabileceğine işaret ediyor.

Yatırım planları da yükselişi destekledi

Samsung'un, önümüzdeki beş yılda Güney Kore'de toplam 450 trilyon won (310,8 milyar dolar) tutarında yatırım planının bir parçası olarak yeni çip üretim tesisleri kuracağını açıklaması da yükselişi destekledi.

Şirket aynı zamanda, Seul ile Washington arasındaki kapsamlı ticaret anlaşması kapsamında ABD’de yapmayı planladığı ek yatırımları da netleştirdi.

Samsung Electronics Co Ltd (KS:005930) hisseleri yüzde 3,2 değer kazanırken, SK Hynix Inc (KS:000660) yüzde 6,8 yükseldi. İki teknoloji devi, yüzde 1,6 artış gösteren KOSPI endeksine en fazla katkıyı sağlayan şirketler oldu.

Güney Kore basınından The Chosun Daily, Samsung ve SK Hynix’in üçüncü çeyrek sonunda cip stoklarında ciddi bir düşüş kaydettiğini yazdı. Özellikle yapay zeka sektöründen gelen talebin güçlü seyrettiğine işaret edilirken fiyatların ise arması bekleniyor.

Cip üretiminde kritik noktada

Özellikle SK Hynix, başta NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) olmak üzere birçok şirkete yapay zeka odaklı çipler tedarik eden kritik bir oyuncu konumunda bulunuyor. Samsung da yıl boyunca önemli bellek çipi anlaşmalarına imza attı.

Stokların düşük seviyelere inmesi, üç yıl önce zayıf küresel talep nedeniyle biriken yüksek envanterle mücadele eden iki firma için dikkat çekici bir dönüş anlamına geliyor.

Fiyatlarda artış olabilir

Ayrıca mevcut stok seviyeleri, bellek çipi fiyatlarının yakın vadede daha da yükselebileceğine işaret ediyor. Yapay zeka destekli talebin hızlanmasıyla bu yıl bellek çiplerinde sert fiyat artışlarının sürmesi bekleniyor.