Çip üreticisi Broadcom'un piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı

ABD merkezli yarı iletken üreticisi Broadcom, hisse fiyatlarındaki hızlı yükselişle piyasa değerini ilk kez 1 trilyon doların üzerine taşıdı. Şirketin hisse fiyatı yüzde 20’den fazla artarak 221 dolara ulaştı ve piyasa değeri 1,03 trilyon dolara çıktı.

Yapay zeka gelirlerindeki patlama

Broadcom’un güçlü yükselişi, beklentileri aşan 4. çeyrek finansal sonuçları ve yapay zeka gelirlerindeki büyük sıçramadan kaynaklandı. Şirketin toplam geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 14,05 milyar dolara yükselirken, net karı yüzde 23 artarak 4,32 milyar dolara ulaştı.

Hisse başına karı ise 90 sente yükselen Broadcom, özellikle yapay zeka ürünlerinden elde ettiği geliri yüzde 220 artırarak 12,2 milyar dolara çıkardı. Bu performans, şirketi dünyanın en değerli 10 şirketi arasına soktu.

Broadcom’un, yapay zeka ve veri merkezi ürünlerine yönelik artan küresel talep sayesinde büyümesini sürdürmesi bekleniyor.