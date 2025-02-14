Çip üreticisi Tayvan'dan ABD yatırımlarına yönelik yeni karar!

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı ve dünya ekonomi gündeminin ana maddesini ouşturmaya devam eden küresel gümrük vergisi açıklamaları, ülkeleri yeni adımlar atmak ve açıklamalar yapmak zorunda bırakıyor. Nu ülkelerden biri de Tayvan...

ABD'nin Tayvan'la ticaret açığının yapay zeka çiplerine yönelik artan talep nedeniyle geçen yıl 26,1 milyar dolar artarak 73,9 milyar dolara ulaşması sonrasında Donald Trump'ın artan gümrük vergisi tehditlerine cevap Tayvan Cumhurbaşkanı'ndan geldi.

Basına yaptığı açıklamada Tayvan Cumhurbaşkanı Lai Ching-te, "İkili ticareti dengelemek için ABD'ye yatırımı ve ABD'den alımları artıracağız" dedi.