Çip ve megakap hisseleri toparlanıyor! Meta, Nvidia ve Apple değer kazandı

ABD hisse senedi vadeli endeksleri, geçtiğimiz hafta yaşanan sert satış dalgasının ardından yeni haftaya güçlü bir toparlanmayla başladı. Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,5, S&P 500 yüzde 0,74 ve Nasdaq 100 yüzde 1 yükseliş kaydetti.

Wall Street’te yaşanan son satış dalgası, yatırımcıları piyasalardaki değerlemeler konusunda endişelendirmiş olsa da, teknik göstergeler hisse senetlerinin toparlanma potansiyeline işaret ediyor. Özellikle teknoloji ve megakap hisselerinde alımlar dikkat çekerken, çip sektörü hisselerinde güçlü bir toparlanma görüldü.

Piyasa öncesi işlemlerde hareketlilik dikkat çekici:

* Meta yüzde 1,6,

* Nvidia yüzde 1,8,

* Broadcom yüzde 1,9,

* Apple yüzde 0,5 yükseldi.

Apple’ın tedarikçisi Foxconn, teknoloji müşterilerinden gelen güçlü talebin ilk çeyrekte yüksek gelir artışı sağlayacağını açıklarken, bu durum piyasalarda olumlu karşılandı. Tesla hisseleri de yüzde 3’lük kaybın ardından yüzde 1,5 yükseldi.

Veri takvimi: Tüketici güveni ön planda

Bugün yatırımcıların dikkatle takip ettiği ekonomik veriler arasında Michigan Üniversitesi’nin tüketici ruh hali anketi bulunuyor. Anketin sonuçları TSİ 17.00’de açıklanacak. Analistler, endeksin Şubat ayında gördüğü 15 ayın en düşük seviyesi olan 63,8’den 63,1’e gerilemesini bekliyor.

Piyasalardaki toparlanmanın devam edip etmeyeceği, özellikle enflasyonist baskılar ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına dair sinyallerle şekillenecek. Yatırımcılar, enflasyon ve tüketici güveni verilerini dikkatle izlemeye devam ediyor.