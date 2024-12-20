Çip yaptırımları delindi: Kaçakçılık iddiaları gündemde! Nvidia çipleri Çin'e nasıl ulaşıyor?

ABD'li teknoloji devi Nvidia, çiplerinin Çin'e yasa dışı yollarla nasıl ulaştığını araştırması için ABD hükümetinden resmi talep aldı. The Information’ın haberine göre, Super Micro’nun iç denetimlerinde Nvidia çiplerinin yasa dışı ticaretini yapan beş kişinin şimdiye kadar tespit edilmekten kurtulmayı başardığı belirlendi.

Sahte seri numaralarla kaçakçılık

Super Micro’ya yakın kaynaklar, bazı müşterilerin Nvidia çiplerini içeren sunucuların seri numaralarını kopyalayarak bu çipleri başka sunuculara taktığını ortaya çıkardı. Bazı durumlarda, kaçakçıların sunucuların işletim sistemlerindeki seri numaraları bile değiştirdiği rapor edildi.

Nvidia’dan açıklama

Nvidia sözcüsü yaptığı açıklamada, “Müşterilerimizin ve ortaklarımızın ihracat kontrol kısıtlamalarına tamamen uymaları konusunda ısrarcıyız. Gri pazardaki yeniden satışlar ve izinsiz ürün sapmaları, işimiz için yarardan çok zarar getirir” dedi.

Dell ve Super Micro da incelemede

Super Micro’nun yanı sıra teknoloji devi Dell de sürece dahil edildi. Dell, distribütörlerinin ve satıcılarının yürürlükteki tüm ihracat kontrollerine ve düzenlemelere uymasını zorunlu kıldığını belirtti.

Çip krizinde yeni boyut

ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabeti giderek sertleşirken, Nvidia gibi çip üreticileri üzerindeki baskı artıyor. Çin'in yapay zeka ve süper bilgisayar projeleri için kritik önem taşıyan çiplerin yasa dışı yollarla temin edilmesi, küresel teknoloji savaşının yeni bir cephesi olarak görülüyor.