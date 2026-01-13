Ciro endeksi kasımda yıllık bazda yüzde 37,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ciro Endekslerinin, Kasım 2025 verileri de paylaşıldı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,3 oranında artış kaydetti.

En yüksek artış inşaat sektöründe

Yıllık bazda bakıldığında, en yüksek artış inşaat sektöründe gerçekleşti. İnşaat ciro endeksi yüzde 47,6 yükselirken, hizmet sektörü yüzde 39,3, ticaret sektörü yüzde 36,8 ve sanayi sektörü yüzde 34,6 oranında artış gösterdi.

Aylık bazda artış...

Aylık bazda da artış eğilimi devam etti. Kasım ayında toplam ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı. Bu dönemde sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,5, inşaat sektörü yüzde 8,0 ile aylık bazda en güçlü yükselişi kaydeden alan oldu. Ticaret ve hizmet sektörlerinde ise aylık artış oranı yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.