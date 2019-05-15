15 Mayıs 2019

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın mart ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise martta bir önceki aya göre yüzde 5,5 arttı.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksinde ise bir önceki aya göre yüzde 5,3 artış görüldü.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksinde artış, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 11,6 arttı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, söz konusu ayda geçen yılın mart ayına göre yüzde 17, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 5,1 artış gösterdi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Mart 2019'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde ise bir önceki aya göre yüzde 4,2 artış kaydetti.

Kaynak: AA