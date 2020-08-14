Ciro endeksleri haziran yüzde 10,4 arttı

14 Ağustos 2020

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise ağustosta bir önceki aya göre yüzde 18,5 arttı.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 19 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 10,3 yükseldi.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, söz konusu ayda geçen yılın haziran ayına göre yüzde 19,3 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 22,6 arttı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 azaldı ancak, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 14,1 arttı.