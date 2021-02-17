Ciro kaybı desteği başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak

COVID-19 sebebiyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmetleri faaliyetinde bulunan işletmelere ciro kaybı desteği verilmesini öngören 7 Şubat tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararına ilişkin uygulama tebliği yayınlandı.

Destekten, 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan ve 2020’de cirosu yüzde 50 ve daha fazla azalan yiyecek içecek alanında faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilecek.

Ciro kaybı desteği ciroda azalan tutarın yüzde 3’ü kadar olacak ve 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olamayacak. Ciroların tespitinde 2019 ve 2020 yıllarındaki KDV beyannameleri esas alınacak.

22 Aralık 2020’de yayınlanan ve işletmelere 3 ay boyunca aylık 1.000 lira gelir kaybı desteği verilmesini öngören düzenlemeden yararlananların aldıkları 3 bin liralık destek, ciro kaybı desteğinden düşülecek. Başka bir ifade ile daha önce verilen destek, bu destekten mahsup edilecek ve arada kalan tutar ciro kaybı desteği olarak ödenecek.

Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak ve ödemeler de doğrudan esnafın banka hesabına yatırılacak.