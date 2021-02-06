Ciro kaybı desteği yürürlükte: Kira destekleri ciro kaybı desteğinden düşülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ciro kaybı desteğinden, COVID-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan KDV mükellefleri yararlanacak. Ancak 2020 yılı Aralık ayında çıkarılan kira yardımı ve iş kaybı hibelerinden yararlananlar, yararlandıkları tutar düştükten sonra kalan kısım kadar hibe desteği alabilecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, 2019 yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup, 2020’de cirosunun en az yüzde 50’sini kaybeden işletmelere, azalan cironun yüzde 3’ü kadar destek verilecek.

Destek miktarı 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olamayacak. İşletme cirosunun tespitinde 2019 ve 2020 yıllarında verilen KDV beyannameleri esas alınacak.

Öte yandan 23Aralık 2020’de yayınlanan ve işletmelere gelir kaybı ile kira desteği öngören düzenlemeden yararlananların aldıkları tutarlar, ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek. Bu işletmeler ciro kaybı desteğinden, arada fark bulunması halinde yararlanabilecekler.