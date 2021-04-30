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Ciro kaybı desteğinde başvuru süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yiyecek içecek sektörüne yönelik ciro kaybı desteğinde başvuru sürelerinin uzatıldığını açıkladı.

ANKARA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ANKARA(DÜNYA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, salgından olumsuz etkilenen yiyecek içecek sektörüne yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteğinde başvuru sürelerinin uzatıldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Muş, destekten yararlanma şartını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunmayan işletmelerin, 31 Mayıs 2021 saat 23:59’a kadar başvurabileceklerini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise yiyecek içecek sektörüne yönelik ciro kaybı desteğinin 5 Şubat tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile başladığı belirtilerek, bu destekten cirosu 3 milyon liranın altında olup, 2020’de yüzde 50 ve üzerinde ciro kaybına uğrayan işletmelerin yararlanabileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, cironun azalan tutarının yüzde 3’ü oranında destek verildiği belirtilerek, bunun da 2 bin lira ile 40 bin lira arasında olabileceği bildirildi. Ayrıca 30 Nisan’da sona eren başvuru süresinin, 31 Mayıs’a uzatıldığı kaydedildi.

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