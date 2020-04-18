"Ciro üzerinden kiraya geçilmezse birçok mağaza kapanabilir"

18 Nisan 2020

Leyla İLHAN

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD)Başkanı Sinan Öncel, yeni dönemde AVM sahiplerinin artık sabit kira yerine ciro üzerinden kira alması gerektiğini söyledi. Perapost’un konuğu olan Öncel, “Eski sistemde sabit kira sistemiyle cirolarımızın yüzde 30 ila 20’si kiraya gidiyordu. Ancak AVM’ler açıldığında mağazalar bir anda eski cirolarını yakalamayacak. Başladığımızda yaptığımız cirolarla elemanın maaşını verelim, kirasını mı ödeyelim. Kazancımız bunlara yetmeyeceği için bu durumda kapatmak daha verimli gelecek" dedi. Öncel, bunun önüne geçmek için ciro üzerinden kira sistemine geçilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Başka türlü bu işten sağ çıkılmayacak” açıklamasını yaptı.

“Elimizde çok fazla ürün kalacak”

AVM’lerin nisan sonuna kadar kira almayacaklarını duyurduklarını ancak genel giderleri almaya devam etme istekleri olduğunu dile getiren Öncel, “Şu anda kasamıza 1 lira bile girmiyor. Borçlarımız, mağaza yatırımlarımız var. Bununla ilgili ciddi taahhütlerimiz var. Ayrıca sattığımız ürün dönemsel ürün. Hazirana doğru AVM’lerin açılacağını düşünürsek elimizde çok ciddi ürün kalacak ve maliyetin altında bu ürünleri satmak zorunda kalacağız. Bu nedenle 385 marka ile 400 bine yakın çalışanı temsil eden BMD olarak aldığımız prensip kararla mağazalar kapalı olduğu sürece kira ve genel kira ödemeyeceğiz. Açıldıktan sonra genel gider ödemeye başlayacağız. Ancak açıldıktan sonra da düşen talebe bağlı olarak belli bir süre daha kirasız bir dönem istiyoruz” dedi. Birçok kişinin sermaye bulmak için evini mülkünü sattığını ifade eden Öncel, “Kontratları hızlıca ciro kirasına çevirmekten başka çare bulamayacağız” diye konuştu.