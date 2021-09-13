Cirolar aylık yüzde 2 düştü, yıllık yüzde 45 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, aylık bazda yüzde 1,9 azalırken, yıllık bazda yüzde 45,1 artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre; sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 54,9 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,8 geriledi.



İnşaatta ciro yıllık yüzde 26,5 arttı

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,5 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde bir önceki aya göre yüzde 2,8 yükseliş gerçekleşti.



Ticarette artış yüzde 33,8

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4,2 azaldı.



Hizmet sektörü cirosunu yıllık yüzde 77,2 artırdı

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 77,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,3 yükseliş kaydetti.