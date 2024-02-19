Citi Başekonomisti: ABD resesyona girecek

Ünlü Amerikan bankası Citi’nin Başekonomisti Andrew Hollenhorst, ABD ekonomisi için “yumuşak iniş” senaryosunun sona erdiğini ve ülkenin 2024’ün ortasında gireceği resesyona doğru ilerlediğini öne sürdü. “Yumuşak inişle ilgili çok güçlü ve baştan çıkarıcı bir anlatı var ve bunu verilerde göremiyoruz” diyen Hollenhorst’a göre “görünüşte veriler harika: Ekonomi, tarihsel olarak düşük işsizlikten, güçlü tüketici harcamalarından ve güçlü GSYİH büyümesinden yararlanıyor.

Ancak rakamlarda göründüğünden daha fazlası var.” Citi Başekonomisti, ekonominin zayıf olduğu yerin işgücü piyasası olduğuna dikkat çekiyor: “Çalışılan saat sayısı düştü, tam zamanlı çalışan sayısı azaldı ve restoran endüstrisi gibi sektörler işe alımları durdurdu. İşgücü piyasasında olup bitenler ekonominin anahtarıdır. İşsizlik oranı düşük kalırsa insanlar harcamaya devam eder, ekonomi ayakta kalır.

Ancak işsizlik oranının artmaya başlamasını bekliyoruz ve bu ABD ekonomisinde daha ciddi bir düşüş yaşayacağımızın işareti.” Enflasyonun hala yüksek olduğunun altını çizen ekonomist, kredi kartı gecikme oranlarının da arttığını hatırlattı: “Her 12 kredi kartı sahibinden birinin ödemelerini kaçırdığı tüketici kredisi temerrüt döngüsü çoktan geldi. Dışarıda tasarruf fazlası olan bazı tüketiciler olabilir, ancak şu anda daha yüksek oranlı dalgalı kredi kartı borcuna maruz kalan, bu fazla tasarrufları tüketmeye devam etmek için çeken, harcamaya devam eden tüketiciler, şimdi bu gecikmeler artıyor.”