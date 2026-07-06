Citi Londra altın piyasasında takas ağına katıldı

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Citi, Londra’nın tezgah üstü altın piyasasında işlem takası yapacak beşinci banka oldu. Banka, London Precious Metals Clearing Limited üyeliğiyle dünyanın en büyük külçe altın işlem merkezindeki uzlaşma altyapısına doğrudan girdi.

Londra altın piyasası günlük yaklaşık 160 milyar dolarlık işlem hacmiyle küresel değerli metaller ticaretinin merkezinde yer alıyor. Citi’nin üyeliği, altın, gümüş, platin ve paladyum işlemlerinde Loco London uzlaşma hizmetlerini kapsıyor.

Karar, Citi’nin değerli metaller iş kolundaki rolünü artırırken Londra’daki sınırlı takas ağını da genişletti. Ağda daha önce HSBC, ICBC Standard Bank, JPMorgan ve UBS yer alıyordu.

Citi takas ağına on yıl sonra giren ilk banka oldu

Citi’nin üyeliği, Londra değerli metaller takas grubuna son on yıldaki ilk yeni katılımı temsil ediyor. ICBC Standard Bank, ağa katılan son yeni üye olmuştu.

LPMCL, sekiz yıl önce üyelik yapısını ve yönetişim mekanizmasını yeniden düzenlemeye başlamıştı. Kurum, giriş koşullarını daha açık hale getirmeyi ve yeni üyeler için daha şeffaf bir süreç oluşturmayı hedefledi.

Citi’nin kabulü, söz konusu yeniden yapılanma sürecinin ilk büyük sonucu olarak görülüyor. Londra külçe altın piyasasının altyapısını oluşturan kurumlar, son yıllarda daha açık ve rekabetçi bir yapı kurmaya çalışıyor.

LPMCL Başkanı James Cressy, Citi’nin üyeliğinin takas ve uzlaşma sürecine yeni katılımcıların dahil olabildiğini gösterdiğini belirtti. Cressy ayrıca Londra’nın küresel tezgah üstü değerli metaller piyasasındaki ağırlığına işaret etti.

Londra takas sistemi değerli metallerde uzlaşmayı yönetiyor

LPMCL üyeleri, kendi hesaplarındaki tahsis edilmemiş değerli metalleri kullanarak işlem uzlaşması yapıyor. Bankalar, hem kendi aralarındaki işlemleri hem de müşterileri adına yürütülen işlemleri bu sistem üzerinden kapatıyor.

Kurumun üyeleri günlük ortalama net bazda 20 milyon onsun üzerinde altın takası gerçekleştiriyor. Bu hacim, Londra’daki tezgah üstü altın piyasasının küresel fiyatlama ve likidite üzerindeki etkisini artırıyor.

Citi, yeni üyelikle birlikte altın, gümüş, platin ve paladyum işlemlerinde takas zincirine doğrudan katılacak. Banka böylece sadece işlem yapan taraf değil, uzlaşma altyapısında yer alan kurumlardan biri olacak.

Takas üyeliği, değerli metaller piyasasında operasyonel erişim ve müşteri hizmetleri açısından önemli görülüyor. Büyük bankalar, bu yapı sayesinde kurumsal yatırımcılar, rafineriler, üreticiler ve saklama hizmeti talep eden müşteriler için daha kapsamlı işlem çözümleri sunabiliyor.

Kasa ve saklama altyapısı Londra’nın rolünü destekliyor

Londra’daki külçe altın takas üyeleri, değerli metaller için kasa ve saklama altyapısı kullanıyor. Bankalar bu hizmetleri kendi tesisleri üzerinden veya güvenli saklama acenteleri aracılığıyla sağlıyor.

Saklama kapasitesi, altın ve diğer değerli metallerde fiziki teslimat bağlantısını güçlendiriyor. Külçe piyasasında takas, saklama ve uzlaşma altyapısı işlem hacmi kadar kritik rol oynuyor.

Citi’nin takas ağına girişi, Londra piyasasında rekabet yapısını sınırlı ölçüde genişletecek. Bununla birlikte HSBC, ICBC Standard Bank, JPMorgan ve UBS gibi yerleşik üyeler piyasanın ana takas omurgasını oluşturmaya devam ediyor.

Değerli metallerde küresel talep, merkez bankası alımları, jeopolitik riskler ve faiz beklentileriyle şekilleniyor. Londra takas sistemine yeni bir büyük bankanın katılması, piyasa altyapısının bu hacmi yönetme kapasitesi açısından önem taşıyor.

Citi değerli metallerde küresel etki alanını artırıyor

Citi’nin LPMCL üyeliği, bankanın değerli metaller piyasasındaki küresel konumunu güçlendirdi. Banka, Londra’daki takas altyapısına doğrudan erişimle işlem sonrası süreçlerde daha merkezi bir rol üstlenecek.

Altın piyasasında günlük 160 milyar dolarlık hacim, takas üyeliğinin finansal kurumlar için neden kritik olduğunu gösteriyor. Uzlaşma altyapısına doğrudan katılım, bankalara hem operasyonel kontrol hem de müşteri akışları üzerinde daha geniş etki alanı sağlıyor.

Londra piyasasındaki reformların sonuç üretmesi, yeni üyelik başvuruları açısından da izlenecek. Citi’nin kabulü, LPMCL’nin üyelik sürecinde açıklık ve yönetişim vurgusunu artırdığı bir döneme denk geldi.

Piyasa katılımcıları açısından asıl soru, yeni üyeliklerin takas maliyetleri, likidite erişimi ve müşteri hizmetleri üzerinde yaratacağı etkide yoğunlaşıyor. Citi’nin katılımı kısa vadede altyapı rekabetini artırırken, Londra’nın küresel değerli metaller merkezi olma rolünü korumasına da katkı sağlayacak.