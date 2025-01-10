Citi tahminlerini paylaştı: Trump’ın ekonomik politikaları hisse piyasalarını nasıl etkileyecek?

Citigroup, düşen faiz oranları ve gevşeyen enflasyon koşullarının kurumsal kazançları destekleyeceği beklentisiyle, küresel hisse senetlerindeki yükseliş trendinin 2025'te devam edeceğini öngördü. Citi, bu koşulların yatırımcılar için güçlü bir ortam yaratacağını belirtti.

Citi’nin analizine göre, dünya hisse senetlerinin performans göstergesi olan MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi Yerel, yıl sonunda 1.140 puana ulaşabilir. Bu da son kapanış seviyesine kıyasla yüzde 10’luk bir artış anlamına geliyor.

Küresel büyüme beklentileri

Citi, küresel hisse senetleri için yüzde 10 hisse başına kazanç (EPS) büyümesi öngörerek, piyasadaki analist konsensüsünün (yüzde 13) biraz altında kaldı. Ancak, ABD ve gelişmekte olan piyasalarda bu büyümenin yaklaşık yüzde 15 ile daha güçlü gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD hisse senetleri üzerindeki "overweight" (ağırlığını artır) duruşunu koruyan Citi, Başkan seçilen Donald Trump’ın ekonomik politikalarının tarifeler, vergi indirimleri ve deregülasyon gibi faktörlerle hem olumlu hem de olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.

Yapay zeka ve döviz etkisi

Citi, yapay zekanın önceki yıllardaki kadar yüksek kazanç büyümesi sağlamayacağını ancak ABD dolarının gücünün ve tarifelere ilişkin politika belirsizliklerinin, ABD hisse senetlerinin performansını desteklemeye devam edeceğini belirtti.