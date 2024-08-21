Citi: TCMB'nin faiz indirimi için kasıma kadar bekleyecek

TCMB'nin faiz indirimi için Kasım ayına kadar bekleyeceğini öngören Citi, yıl sonunda faizin yüzde 45 olacağını öngördü.

Citi'nin TCMB'nin dün gerçekleştirdiği PPK toplantısından çıkan kararlara ve yapılan açıklamaya ilişkin değerlendirmesi şöyle:

"Beklendiği üzere TCMB Ağustos toplantısında faiz oranlarını sabit tutmuş (%50), parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini gerekçe göstermiş ve enflasyon risklerine karşı duyarlılığını yinelemiştir.

Karara eşlik eden açıklamada, aylık enflasyonun ana eğiliminin Temmuz ayında bir miktar yükselmekle birlikte ikinci çeyrek ortalamasının altında kaldığı, iç talebin enflasyonist etkilerinin azalarak yumuşamaya devam ettiği, hizmet enflasyonu ve enflasyon beklentilerindeki katılık ile jeopolitik gelişmelerin enflasyonist riskleri canlı tuttuğu ve beklentiler ile fiyatlama davranışlarının TCMB tahminlerine uyumunun daha belirgin hale geldiği vurgulanmıştır.

PPK ayrıca ihtiyaç duyulması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı yönündeki kararlılığını tekrarlamıştır.

İleriye dönük olarak, para politikasının gelecekteki seyrinin temel olarak ekonomideki olası yavaşlamanın hızı, para biriminin performansı ve rezervlerin gelişimine bağlı olarak şekilleneceğini düşünüyoruz.

TCMB Kasım ayına kadar beklemede kalacak ve politika faizini yılsonunda yüzde 45 seviyesinde görecektir. İleriye baktığımızda, piyasa katılımcılarının belirtilen risklere daha fazla dikkat edeceğine inanıyoruz."