Citi ve Goldman Sachs'tan Türkiye'ye ilişkin değerlendirmeler: Enflasyon ve faiz tahminleri belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından yabancı bankalardan art arda Türkiye'ye ilişkin enflasyon tahminleri geliyor.

BBVA Research'ün ardından Citi ve Goldman Sachs da Türkiye'ye ilişkin yeni enflasyon tahminlerini paylaştı.

Dün açıklanan TÜİK verilerine göre enflasyon temmuzda aylık yüzde 2,06, yıllık yüzde 33,52 ile ekonomistlerin beklentilerinin altında gerçekleşmişti.

TÜİK'e göre tüketici fiyatları, haziranda aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 artmıştı.

Böylece aylık enflasyon temmuzda hızlanırken yıllık bazda yavaşlama kaydedilmişti.

Goldman ve Citi tarafıdan yayımlanan notlarda da enflasyonun her iki kurumunda yüzde 34,1'lik yıllık enflasyon beklentisinin altında gerçekleştiğine değinildi.

Citi'den enflasyon ve faiz tahminleri

Citi tarafından yayımlanan raporda yıllık enflasyonun 2025 sonunda yaklaşık yüzde 30'a gerileyeceği, risklerin ise yukarı yönlü olduğu vurgulandı.

Kurum ayrıca yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 38 seviyesinde olacağını öngördü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Citi notunda şunlar kaydedildi:

"1. çeyrek GSYİH sonuçları ve diğer büyüme göstergelerinin de kanıtladığı gibi, enflasyonla mücadele sürecinde para politikasına aşırı bağımlılığın yol açtığı ekonomik maliyet giderek daha belirgin hale geliyor. Bu durum, Temmuz ayı PPK açıklamasında verilen rehberlik ve dünkü enflasyon rakamlarıyla birleştiğinde, Merkez Bankası'nın gevşeme eğilimini gelecekte de sürdürebileceğine inanmamıza yol açıyor."

Goldman'dan aylık enflasyondaki artışa ilişkin açıklamalar

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil imzalı notta manşet enflasyonunun olumlu baz etkileriyle haziran ayındaki yüzde 35'ten temmuz ayında yüzde 33,5'e gerilediği ve yüzde 34,1 olan tahminlerinin altında gerçekleştiği belirtildi.

Notta aylık enflasyondaki artışa dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Bu artış, düzenlenmiş fiyat ayarlamaları, vergi değişiklikleri ve temmuz ayına özgü faktörler (örneğin daha yüksek kira sözleşmesi yenileme oranları) tarafından yönlendirildi. Ancak, işlenmemiş gıda ve giyim fiyatlarındaki düşüş, genel aylık ivmeyi yumuşatmaya yardımcı oldu."

Raporda, hizmet enflasyonunda ivmenin yavaşladığı, çekirdek enflasyonda ise hala baskının devam ettiği belirtilirken ileriye dönük enflasyon beklentilerindeki devam eden normalleşmenin, aylık enflasyonu destekleyeceği ifade edildi.