Citi ve Goldman'dan BoE tahmini! Gözler kasım ayında

İki büyük yatırım bankası, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) para politikasına yönelik beklentilerini güncelledi. Citigroup ve Goldman Sachs, BoE’nin ilk faiz indirimini daha önce öngörülen eylül ayı yerine Kasım 2025’te yapacağını tahmin ediyor.

Citigroup, 18 Temmuz’da yayımladığı güncel değerlendirmede, süregelen enflasyonist baskılar ve para politikası yapıcılarının ihtiyatlı yaklaşımını gerekçe göstererek, artık eylülde bir faiz indirimi beklemediğini açıkladı. Banka, ilk indirimin Kasım ayında gerçekleşeceğini ve Mart 2026’ya kadar faizlerin kademeli olarak düşürüleceğini belirtti.

Benzer şekilde Goldman Sachs da BoE’nin ilk faiz indirimi hamlesini Kasım 2025’e ötelediğini bildirdi. Kurum, BoE’nin faiz oranlarını önümüzdeki yıl Mart ayına kadar istikrarlı biçimde düşürerek yüzde 3 seviyesine kadar çekmesini bekliyor.

Analistler, Birleşik Krallık’ta çekirdek enflasyonun hala BoE hedefinin üzerinde seyrettiğine, iş gücü piyasasındaki sıkılığın sürdüğüne ve ücret baskılarının politika yapıcıları temkinli olmaya zorladığına dikkat çekiyor.

BoE'nin bir sonraki faiz kararı ve yayımlayacağı makroekonomik projeksiyonlar, piyasalarda Kasım ayında faiz indiriminin kesinleşip kesinleşmeyeceğine dair daha net sinyaller sağlayacak.