Citi yıl sonunu işaret etti: Türkiye için enflasyon ve faiz tahmini

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Türkiye'de yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30'un altına gerilemesinin ardından yabancı kurumların yıl sonu tahminleri gelmeye devam ediyor.

Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinde enflasyonun 2026 yılını yüzde 30 seviyesinde tamamlamasını beklediklerini açıkladı. Bu tahmin, 2025 sonundaki yüzde 30,9'luk enflasyonun sınırlı ölçüde altında bulunuyor.

Citi'den "yapısal sorun" vurgusu

Citi ekonomistleri, büyüme beklentilerindeki zayıflamaya rağmen enflasyon görünümünün zorlu kalmaya devam ettiğine dikkat çekti. Raporda, talepteki yavaşlamanın enflasyon üzerindeki düşürücü etkisinin sınırlı kalmasının fiyat baskılarının sadece ekonomik döngüden kaynaklanmadığına işaret ettiği belirtildi.

Citi, Türkiye'de enflasyon sorununun ağırlıklı olarak arz yönlü ve yapısal nitelikte olduğunu değerlendirdi.

22 Ekim için faiz tahmini

Banka, 22 Ekim'deki toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirmesini bekliyor. Citi'nin yıl sonu politika faizi tahmini ise yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

Enflasyon yüzde 30'un altına inmişti

Eylül ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73'e gerileyerek 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına indi. Aylık enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi, TCMB'nin önümüzdeki toplantılarda faiz indirimlerine devam edebileceği beklentilerini de güçlendirdi.