Citi'den Maliye'ye enflasyon uyarısı: TCMB yeterince desteklenmiyor

ABD’li bankacılık devi Citi Group ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Türkiye'nin ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Citi ekonomistleri, ekonomi politikalarının TCMB'nin enflasyonu düşürme çabalarını yeterince desteklemediğini belirtirken, para politikasına aşırı bağımlılığın, optimumun altında sonuçlara yol açabileceğini ve ekonomik zorlukları büyütebileceğine dikkat çekti.

Sıkı duruş daha uzun sürebilir

Bloomberg HT'nin aktardığı analizde, “Yetersiz mali politika desteği, Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu 'gerekenden daha fazla süre' sürdürmesine yol açabilir veya indirim döngüsü başladığında "erken gevşeme algılarına yol açabilir” değerlendirmesi yapılırken, TÜİK Ekim 2024 TÜFE aylık yüzde 2,88, yıllık yüzde 48,58 olarak açıklanmıştı.

TCMB’nin yılsonu enflasyon hedefi yüzde 38 orta nokta olmak üzere yüzde 34 ila 42 aralığında bulunuyor. TCMB 8 Kasım’da yılın son enflasyon raporu toplantısını yapacak. Hedefin güncellenip güncellenmeyeceği merak edilirken, OVP’de de yılsonu enflasyon öngörüsü yüzde 41,5 seviyesinde bulunuyor.