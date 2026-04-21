Citi'den TL uyarısı: Ek faiz artışı ve enflasyon revizyonu gündemde

Citigroup, Orta Doğu'da artan gerilimin Türk Lirası üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Banka, İran krizi kaynaklı baskının artmasıyla Türkiye'nin para ve döviz politikası çerçevesinde değişiklik ihtimalinin güçlendiğine işaret etti.

Johanna Chua'nın da aralarında bulunduğu Citi ekonomistleri, yayımladıkları raporda jeopolitik gelişmelerin Türk Lirası üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Raporda, enflasyon görünümüne ilişkin risklerin devam ettiğine dikkat çekildi.

Faiz artışı sinyali

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mevcut politikalarını desteklemek amacıyla ek adımlar atabileceğini ifade etti.

Raporda, "Enflasyonun daha uzun süre yüksek kalma riski göz önüne alındığında, daha hızlı bir değer kaybıyla birlikte güvenilirliği pekiştirmek için tamamlayıcı bir faiz artışına ihtiyaç duyabileceklerini düşünüyoruz" değerlendirmesine yer verildi.

Politika çerçevesinde sınırlı değişim beklentisi

Citi'ye göre, yetkililer Türk Lirası'nın turizm ve ihracat üzerinde belirgin bir rekabet dezavantajı oluşturmadığını düşünüyor. Bu nedenle mevcut politika yaklaşımında köklü bir değişiklik beklenmiyor.

Raporda ayrıca, "Orta Doğu'daki çatışmanın hafiflediğine işaret eden son haberler de daha ölçülü bir adım atılmasını destekliyor" ifadesi kullanıldı.

Gözler enflasyon tahmininde

Banka, çatışmanın seyrine ilişkin daha net bir tablo ortaya çıkmasıyla birlikte TCMB'nin Mayıs ayında enflasyon tahminini güncelleyebileceğini öngördü.