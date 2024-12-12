Citi'den Türkiye analizi: Enflasyon ve faiz indirimi için tarih verdi

ABD merkezli bankacılık devi Citi'nin analistleri enflasyona ve Merkez'in faiz indirimine ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu.

Faiz indirimi ne zaman?

Bloomberg HT'nin haberine göre, enflasyonda önümüzdeki aylarda bir normalleşme olacağını öngören Citi, TCMB'nin bu ay içinde 250 baz puan faiz indirimi olasılığına dikkat çekti.

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, kasımda beklentilerin üzerinde gelen enflasyonun önümüzdeki aylarda normalleşme sinyalleri verdiğine işaret etti. Bununla birlikte Merkez Başkanı Fatih Karahan'ın da son enflasyon raporunda aralıkta gevşemeye başlanacağı yönünde sinyaller verdiği ifade edildi.

250 baz puanlık indirim hâlâ masada

Ekonomik yavaşlama sinyallere ve tarihi olarak sıkı finansal koşullara dikkat çeken Citi ekonomistleri aralık ayında 250 baz puanlık indirimin hâlâ masada olduğunu ifade etti.

Enflasyon 2025 sonunda yüzde 25'e gerileyecek

Ekonomistler 2025 sonunda Türkiye'de enflasyonun yaklaşık yüzde 25'e gerileyeceğini öngördü.TCMB son enflasyon raporunda 2025 için yüzde 21 tahmininde bulunmuştu.

Ekonomik aktiviteye ilişkin değerlendirmeler de yapan Citi ekonomistleri 2024'te büyümenin yüzde 2,3'e gerileyeceğini, 2025'te de yüzde 2 civarında olacağını öngördü.