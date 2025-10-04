Citi'den Türkiye analizi! Faiz indirimi devam edecek mi? TCMB’ye dair yeni tahmin

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından yayımladıkları notta, gıda fiyatlarındaki artışın enflasyonu tahminlerin üzerine taşıdığını ifade etti.

Ekonomistler, “Bugünkü enflasyon verilerinin de kanıtladığı gibi zorlu enflasyon görünümü, zayıflayan iç talep ve zayıflayan işgücü piyasası, para politikası için karmaşık bir zemin oluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Yıl sonu politika faizi yüzde 37 olabilir”

Citi’nin analizinde, azalan büyüme beklentileri ve artan işsizlik oranının Merkez Bankası’nın uzun vadede sıkı para politikasını sürdürmesini zorlaştırabileceği vurgulandı.

Buna karşın, enflasyon beklentilerindeki sapma ve mevcut analizlerin “ihtiyatlı bir faiz indirimi döngüsü” için gerekçe oluşturduğu ifade edildi.

Notta şu ifadelere yer verildi:

“Bu karmaşık arka planı göz önünde bulundurarak, politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 37’ye ulaşmasını bekliyoruz. Ekonomik aktiviteye, uluslararası rezervlere ve dolarizasyona bağlı olarak daha agresif bir faiz indirimi duruşuna yol açabilecek risklerin de farkında olmaya devam ediyoruz.”

TCMB eylülde faizi indirmişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son olarak Eylül ayında politika faizini yüzde 43’ten yüzde 40,50’ye indirmişti. Citi ekonomistleri, bu indirimin ardından Merkez Bankası’nın “kademeli gevşeme” sürecini yıl sonuna kadar sürdüreceğini öngörüyor.

Enflasyon tahmini yüzde 30

Citi, 2024’te yüzde 44,4 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun, 2025 sonunda yaklaşık yüzde 30 seviyesine gerilemesini beklediklerini açıkladı. Ancak raporda risk dengesinin hâlâ “yukarı yönlü” olduğu vurgulandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilerine göre, Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,23, yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olarak kaydedildi. Bu oranlar sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 32,5 olan piyasa beklentilerini aştı.