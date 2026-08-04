Citi'den Türkiye enflasyonu için 'zorlu patika' uyarısı

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Citi, temmuz ayı verilerinin ardından yayımladığı değerlendirmede, Türkiye'de enflasyon görünümünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tahminlerinden daha zorlu bir sürece işaret ettiğini bildirdi.

Orta Doğu'daki krizin ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çeken banka, TCMB'nin sıkı para politikası duruşunu öngörülenden daha uzun süre sürdürebileceğini belirtti. Citi, politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesinde bulunacağını tahmin etti.

Enflasyon beklentilerin hafif altında kaldı

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından hazırlanan raporda, temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 31,75 olarak gerçekleştiği hatırlatıldı.

Bu oran, hem piyasa tahminlerinin hem de Citi'nin yüzde 32 seviyesindeki beklentisinin sınırlı ölçüde altında kaldı. Buna karşın gerçekleşmenin TCMB'nin Enflasyon Raporu'nda ortaya koyduğu görünümün hafif üzerinde olduğu belirtildi.

Ulaştırma ve konut fiyatlarındaki artışın tahmin edilenden düşük kalmasının, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yükselişi dengelediği ifade edildi.

Hizmet enflasyonu yüzde 40 civarında

Raporda, çekirdek enflasyonun yüzde 30, hizmet enflasyonunun ise yüzde 40 civarındaki yüksek seyrini koruduğuna dikkat çekildi.

Önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların, sonbahar aylarında giyim grubunda oluşabilecek yukarı yönlü risklerin ve enerji fiyatlarının enflasyon görünümünde belirleyici olacağı kaydedildi. Zayıflayan iç talebin ise hizmet fiyatları üzerinde dezenflasyonist etki yaratabileceği belirtildi.

Kur istikrarı tek başına yeterli olmayabilir

Citi, sektörel enflasyon beklentilerinin dezenflasyon sürecinin TCMB'nin tahminlerinden daha yavaş ilerleyebileceğine işaret ettiğini bildirdi.

Banka, döviz kurundaki istikrarın enflasyon beklentilerini çıpalamak için tek başına yeterli olmayabileceğini savundu. Yapısal katılıklar ve enerji fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle yıllık enflasyonun 2026 sonunda yüzde 31,8 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi.

Sermaye girişlerinin hızı ve dolarizasyon eğilimlerinin, TCMB'nin ortalama fonlama maliyetini politika faiziyle uyumlu hale getirip getirmeyeceğinde etkili olacağı belirtildi.

Gözler 13 Ağustos'taki raporda

Yılın ikinci yarısında faiz indirimi için oldukça sınırlı bir alan bulunduğunu değerlendiren Citi analistleri, politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 olmasını bekliyor.

Raporda, faiz tahmininin TCMB'nin 13 Ağustos'ta yayımlayacağı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'ndan gelecek mesajlara göre yeniden değerlendirileceği ifade edildi.