Citi'den Türkiye için enflasyon uyarısı: Enerji şoku dezenflasyonu yavaşlatıyor

Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 4,2, yıllık ise yüzde 32,4 ile beklentilerin üstünde gelirken bankacılık devlerinden Türkiye'nin yıl sonu enflasyonuna ilişkin kritik değerlendirmeler geldi.

Citigroup, savaşın enerji maliyetleri üzerinde baskıyı artırdığını ifade ederek Türkiye'de dezenflasyon sürecinin merkez bankasının öngördüğünden daha yavaş ilerleyebileceğini açıkladı.Yıl sonu enflasyon beklentisini ise yüzde 30 seviyelerinde belirledi.

Fiyat düşüşü TCMB'nin tahminlerinden daha yavaş olacak

Citi ekonomisti İlker Domaç'ın değerlendirmesine göre, savaşın tetiklediği yüksek enerji fiyatları, dezenflasyon sürecini zorlaştıran temel faktör olarak öne çıkarken sektörel enflasyon beklentileri, fiyat düşüşünün TCMB'nin tahminlerinden daha yavaş olacağına işaret ediyor.

Raporda, sadece kur istikrarının beklentileri çıpalamak için yeterli olmayabileceği, rekabetçilik endişelerinin de sürece eşlik ettiği vurgulandı. Citi, doğrudan bir sıkılaşma (faiz artışı) için TCMB'nin iki ana koşulu izleyeceğini öngördü. Bunlardan ilki rezervler üzerindeki baskının sürdürülebilir hale gelmesi olurken, diğeri de yurt içi yerleşiklerin mevduat davranışlarında belirgin bir değişim yaşanması olarak kaydedildi.

Analiz, dezenflasyon hedefleri doğrultusunda para birimindeki değer kaybı hızında bir ayarlama ile birlikte faiz artışının da bir seçenek olduğunu belirtiyor.