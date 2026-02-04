Citi’den Türkiye'ye enflasyon uyarısı: Dezenflasyon yolunda zorlu dönem

Citigroup ekonomistlerine göre Türkiye’de ocak ayı enflasyon verileri, önümüzdeki dönemde dezenflasyon açısından daha zorlu bir sürece girileceğine işaret etti. Banka analistleri, bu yıl piyasa katılımcılarının dezenflasyon sürecinin inandırıcılığını çok daha yakından izleyeceğini değerlendirdi.

"TCMB'nin öngördüğünden daha yavaş ilerleyebilir"

Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından yayımlanan analiz notunda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2026 yılı için ara hedefi yüzde 16 seviyesinde olsa da, sektörel enflasyon beklentileri dezenflasyon sürecinin Merkez Bankası’nın öngördüğünden daha yavaş ilerleyebileceğine işaret ediyor" ifadelerine yer verildi.

Enflasyon görünümünde risk başlıkları öne çıkıyor

Analizde, enflasyon beklentilerini yeniden çıpalamak için yalnızca döviz kurundaki istikrarın yeterli olmayabileceği vurgulandı. Hizmet fiyatlarındaki katılık, gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskılar, giyim enflasyonunda olası geri dönüşler ve olumsuz baz etkisi başlıca riskler arasında sıralandı.

Yıl sonu enflasyon tahmini

Citi ekonomistleri Domaç ve Işıklar, "Bu tablo ışığında, yıllık enflasyonun 2025 sonundaki yüzde 30,9 seviyesinden yıl sonunda yüzde 24’e gerilemesini bekliyoruz; ancak risk dengesinin yukarı yönlü olduğunu değerlendiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ocak ayında aylık enflasyonda sert yükseliş

Salı günü açıklanan resmi verilere göre, ocak ayında aylık enflasyon aralık ayındaki yüzde 0,9 seviyesinden yüzde 4,8’e çıkarak son bir yılın en yüksek aylık artışını kaydetti. Yıllık tüketici enflasyonu ise aralıktaki yüzde 30,9 seviyesinden yüzde 30,7’ye sınırlı bir gerileme gösterdi.