Citigroup 2025 petrol fiyatı tahminini yükseltti!

Citigroup emtia analistleri, Brent ham petrol fiyatlarına ilişkin 2025 yılı ilk çeyrek tahminlerini güncelleyerek 65 dolar/varil seviyesinden 71 dolar/varil seviyesine yükseltti. Analistler, bu yukarı yönlü revizyonun arkasında özellikle soğuk hava koşullarının enerji talebine etkisi ve İran ihracatına yönelik jeopolitik risklerin bulunduğunu ifade etti.

Raporda, petrol piyasasında gözlemlenen "etkileyici ivme" de vurgulandı. Brent ve West Texas Intermediate (WTI) ham petrol fiyatlarının, ön ayların ileri rakamlara göre genişleyen primlerle işlem gördüğü ve yatırımcı duyarlılığındaki değişimin fiyatları desteklediği belirtildi.

Citigroup analistleri, iki önemli petrol ölçütünde net uzun pozisyonun yaklaşık 400.000 kontrat veya 400 milyon varil ile son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştığını ifade etti. Bu durum, yatırımcıların petrol fiyatlarına yönelik olumlu beklentilerini ortaya koyuyor.

Soğuk hava koşullarının ABD'deki üretimi olumsuz etkilediğine de dikkat çeken Citigroup, donma vakalarının üretim miktarını bir miktar azalttığını bildirdi. Raporda, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları sıkılaştırma olasılığı da değerlendirilirken, Trump yönetiminin enerji fiyatlarını artırabilecek hamlelerden genellikle kaçınacağı öngörülüyor.