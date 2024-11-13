Citigroup, bakır fiyatı tahminlerini aşağı yönlü revize etti

Citigroup, bakır fiyatları için yaptığı tahminleri aşağı yönlü revize etti. Banka, yıl sonuna kadar bakır fiyatlarının 8500-9000 dolar/ton aralığında seyretmesini bekliyor. Küresel talepteki zayıflık ve arzda yaşanan artışın bu gerilemeyi tetikleyebileceğini belirten Citi, önümüzdeki dönemde bakır fiyatlarındaki düşüşün süreceği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Citi, 0-3 aylık dönemde bakır fiyatı tahminini 9500 dolar/ton seviyesinden 8500 dolar/tona indirirken, 2024 yılının dördüncü çeyreği için ortalama bakır fiyatı tahminini de 9500 dolar/tondan 9000 dolar/tona çekti. Banka, zayıf ekonomik veriler ve piyasa dinamikleri nedeniyle bakırda aşağı yönlü bir baskı oluşabileceğini belirtti.