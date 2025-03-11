Citigroup hisse tavsiyelerini güncelledi: Çin cazip fırsatlar sunarken ABD duraksıyor!

Citigroup, yatırımcılara yönelik yeni değerlendirmesinde ABD hisse senetlerine yönelik tavsiyesini "nötr" seviyesine indirirken, Çin için "ağırlığını artır" tavsiyesi verdi.

Citigroup’un küresel makro araştırma başkanı Dirk Willer, "Ekim 2023'ten bu yana ABD borsaları için 'ağırlığını artır' tavsiyesi veriyorduk. Ancak hisse senetlerinin daha iyi performans gösterme yeteneklerindeki duraklama artık daha belirgin. Bu nedenle tavsiyemizi düşürdük" dedi.

Buna karşılık Willer, Çin’in yapay zeka sektöründeki gelişmeler, hükümetin teknoloji sektörüne yönelik destekleyici politikaları ve hala ucuz olan hisse değerlemeleri nedeniyle cazip bir yatırım bölgesi haline geldiğini ifade etti. DeepSeek'in yapay zeka teknolojisindeki atılımlarının ve Pekin’in ekonomi politikalarının Çin borsasına olan ilgiyi artırdığı vurgulandı.

Willer ayrıca, "ABD ekonomisinden gelen haber akışının önümüzdeki aylarda dünyanın geri kalanının altında kalması muhtemel. En azından kısa vadede, ABD’nin piyasa açısından üstün konuma yeniden gelmesi zor görünüyor" ifadelerini kullandı. ABD hisse senetlerinin önümüzdeki 3 ila 6 aylık süreçte nötr bir seyir izlemesini beklediklerini de ekledi.

Citigroup’un ekonomistleri, Çin'in GSYH büyüme tahminini 2024 yılı için yüzde 4,5’ten yüzde 4,7’ye yükselterek, ülkenin ekonomik görünümüne yönelik daha iyimser bir tablo çizdi. ABD ekonomisiyle ilgili belirsizliklerin artmasıyla birlikte, yatırımcıların portföylerinde Çin varlıklarına daha fazla yer verebileceği öngörülüyor.