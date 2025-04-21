Citigroup'tan Fed tahmininde güncelleme: Faiz indirimi için gözler hazirana çevrildi

Citigroup, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklediği faiz indirimi için takvimini güncelledi. Banka, daha önce mayıs ayında gerçekleşmesini öngördüğü ilk faiz indiriminin artık haziran ayında yapılacağını öngörüyor. Kurum, 2025 yılına ilişkin toplamda 125 baz puanlık faiz indirimi beklentisini ise korudu.

Fed'in mayıs ayı toplantısında değişim beklenmiyor

Fed, politika faizini Aralık ayından bu yana yüzde 4,25 – 4,50 aralığında sabit tutuyor. Piyasalar da yakın vadede bir değişiklik beklemiyor. CME’nin FedWatch aracı verilerine göre, yatırımcılar Fed’in mayıs toplantısında faiz oranlarını sabit tutma olasılığını yaklaşık yüzde 90 olarak değerlendiriyor.

Trump’tan Fed’e faiz çağrısı

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Fed’e yönelik faiz indirimi çağrılarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz cuma günü basın mensuplarıyla yaptığı konuşmada Fed Başkanı’nı eleştiren Trump, “Eğer ne yaptığını anlayan bir Fed Başkanı olsaydı faiz oranları da düşerdi. Faizleri indirmeli” sözleriyle Fed’e açık mesaj verdi.