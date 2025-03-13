Citigroup'tan rekor fiyat tahmini! Küresel piyasada bakır sıkışıklığı

Citigroup, bakır fiyatlarının önümüzdeki üç ay içinde ton başına 10 bin dolara ulaşacağını öngörüyor. Bankanın analistleri, ABD dışı fiziki piyasadaki sıkışıklığın Mayıs ve Haziran aylarına kadar devam edeceğini ve ABD'nin daha geniş çaplı tarife kararlarının fiyatları dengeleyeceğini belirtiyor.

Citigroup analistlerinden Max Layton ve ekibi, ABD'nin ithalat tarifelerine ilişkin zaman çizelgesi netleşene kadar küresel piyasanın baskı altında kalacağını ifade etti. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın bakır ithalatına yönelik soruşturma başlatması, piyasada fiyat artışına neden oldu. Bu gelişme, ithalat vergileri yürürlüğe girmeden önce ABD’ye yönelik sevkiyatların hızlanmasına yol açtı.

Londra Metal Borsası’nda işlem gören bakır, Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 8 bin 900 doların üzerine çıktı. Piyasalarda, talebin dünya genelindeki madenlerin üretim kapasitesinden daha hızlı büyümesi nedeniyle hammadde kıtlığı yaşandığı belirtiliyor. Bu durum, fiyatlardaki yükselişin sürebileceğine dair beklentileri güçlendiriyor.