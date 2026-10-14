Citigroup'tan Türkiye analizi: Enerji fiyatları cari açığı büyütebilir

Citigroup ekonomistleri, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatlarında yarattığı yükselişin Türkiye'nin cari açığını büyütmesini bekliyor.

Banka, cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının 2025 sonundaki yüzde 1,9 seviyesinden 2026 sonunda yüzde 2,7'ye çıkacağını öngörüyor.

İlker Domaç ve Gültekin Işıklar'ın salı günü yayımladığı notta, Türkiye'nin cari işlemler dengesindeki gelişmeler ve yıl sonuna ilişkin beklentiler değerlendirildi.

Ağustosta fazla verildi, ilk sekiz ayda açık genişledi

Salı günü açıklanan resmi verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustosta 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Buna karşın ekonomistler, yılın ilk sekiz ayındaki toplam cari açığın geçen yılın aynı dönemine göre 11,8 milyar dolar artarak 31,5 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti.

Enerji açığı ve çekirdek fazladaki daralma etkili oldu

Citigroup'un analizine göre, cari dengedeki bozulmada çekirdek fazlanın 11 milyar dolar azalması ve enerji açığının 4,6 milyar dolar büyümesi belirleyici oldu.

Altın açığındaki 3,9 milyar dolarlık daralma ise bu bozulmayı kısmen sınırladı. Ancak altın kalemindeki iyileşme, diğer iki kalemden gelen olumsuz etkiyi karşılamaya yetmedi.