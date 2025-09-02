Citigroup'tan Türkiye yorumu! 'Hafif resesyon' bekleniyor

Citigroup ekonomistleri, Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendirerek yılın ikinci yarısında ekonomide yavaşlama beklediklerini açıkladı. Ekonomistler, manşet büyümenin 'faaliyetlerdeki temel zayıflığı' maskelediğine dikkat çekti.

Ekonomistler İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, büyüme verilerinin ardından yayımladıkları raporda, "Temmuz-Ağustos döneminde imalat PMI'sında gözlenen belirgin düşüş ve işgücü piyasası dinamiklerinde (özellikle istihdam yaratmada) devam eden zayıflık, ekonomik faaliyette öngörülen düşüşün habercisi niteliğinde" değerlendirmesinde bulundu.

Bloomberg anket beklentilerinin üzerinde

TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8, çeyreklik bazda ise yüzde 1,6 büyüme kaydetti. Bu rakamlar Bloomberg anket beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Citi'nin raporunda, "Verilere daha yakından baktığımızda, 2. çeyrekte faaliyet hızındaki şaşırtıcı hızlanmanın sürdürülebilirliği konusunda temkinli kalmamız gerektiğini görüyoruz" ifadesi kullanıldı.

"Talepte kalıcı canlanma olası değil"

Raporda ayrıca talep tarafında kalıcı bir canlanmanın 'olası olmadığı', bunun nedeninin 'özel tüketimdeki devam eden normalleşme ve yüksek reel tüketici kredi faiz oranları' olduğu vurgulandı.

Arz tarafında ise kredi arzındaki kısıtlamalar ve sıkı finansal koşulların makine ve ekipman yatırımlarını sınırladığı belirtilirken, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı sektörlerin 'Avrupa ve ABD'de yavaşlayan büyümeye karşı özellikle savunmasız' olduğunun altı çizildi.