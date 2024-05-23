Citi'ye 'tombul parmak' cezası: 1,4 milyar dolarlık hisse yanlışlıkla satıldı

ABD merkezli Citigroup'a, Avrupa borsalarını kısa süreliğine sarsan 1,4 milyar dolarlık alım satım hatasını önleyemediği gerekçesiyle İngiltere'de toplamda 61,7 milyon sterlin para cezası verildi.

Financial Times'da yer alan habere göre, İngiltere Mali Davranış Otoritesi (FCA), ABD bankasına 27,8 milyon Sterlin ceza keserken, FCA'nın dışında kendi soruşturmasını yürüten İngiltere İhtiyati Düzenleme Otoritesi (PRA) 33,9 milyon Sterlin para cezası verdi.

İngiltere'de bankacılık ve sigorta sektörlerini denetleyen PRA CEO'su Sam Woods, verilen cezaya ilişkin "Alım satımla uğraşan firmalar, söz konusu riskleri yönetmek için etkin kontrollere sahip olmalıdır. Citigroup bu alanda beklediğimiz standartları karşılayamadı ve bu da bugünkü para cezasıyla sonuçlandı" açıklamasında bulundu.

1,4 milyar dolarlık hisse yanlışlıkla satıldı

Düzenleyicilerin Citi'nin alım satım kontrollerinin yetersiz olduğunu söylediği "tombul parmak" hatası, Mayıs 2022'de yaşandı.

Borsadaki risklerini en aza indirmek isteyen Londra merkezli bir yatırımcı, borsadaki sepetinden 58 milyon dolar değerinde hisse satmayı amaçladı. Ancak yanlışlıkla 444 milyar dolar değerinde satış sepeti oluşturdu.

Citi'nin kontrol mekanizması, hatalı işlemin 255 milyar dolarlık kısmını engelledi, ancak 189 milyar dolar değerindeki satış emri gerçekleşmiş oldu. Londra merkezli yatırımcı, satış emrinin iptalini verdiği komuta kadar geçen sürede 1,4 milyar dolarlık hisse yanlışlıkla satıldı.