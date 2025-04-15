Citroen ve DS sahipleri mahkemeye gidiyor: Stellantis'e hatalı hava yastıkları nedeniyle toplu dava

Stellantis ve iki tüketici grubu olan Codacons ile Altroconsumo tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, hatadan etkilenen araç sahiplerinin davaya katılmak için 150 gün süreleri olduğu belirtildi. Duruşmanın ise 21 Kasım'a ertelendiği öğrenildi.

Mahkeme kararına dikkat çekti

Daha önce Fransa'da da benzer davalarla karşı karşıya kalan Stellantis, geri çağırma kampanyası üzerinde yorulmadan çalıştığını ve yargılama sürecinde gerekli adımları atma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi. Şirket, mahkeme kararının yalnızca davanın kabul edilebilirliğine ilişkin olduğunu, sorumluluk ve tazminat konularının yargılamanın ilerleyen aşamalarında değerlendirileceğini vurguladı.

Tazminat talebi 285 milyon euroyu bulabilir

Codacons, tazminat talebinin 285 milyon Euro'ya kadar çıkabileceğini açıkladı. Dava konusu olan geri çağırma, 2009-2019 yılları arasında üretilen ve Güney Avrupa, Afrika ile Orta Doğu'da bulunan yüz binlerce Citroen ve DS model aracı kapsıyor. Şirketin açıklamasına göre, Takata hava yastıkları sıcak ve nemli hava koşullarında kimyasal bozulmaya uğrayarak ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilecek şekilde açılabiliyor.

Takata, 2017 yılında iflas başvurusunda bulunmuştu. Stellantis ise 2021 yılında PSA ve Fiat Chrysler’in birleşmesiyle kurulmuştu; bünyesinde Citroen, DS, Jeep ve Alfa Romeo gibi markalar bulunuyor.