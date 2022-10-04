ÇKS’ye başvuru sayısı 3 günde 60 bini aştı

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Silivri'de çiftçilerle bir araya gelerek, Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilen düzenlemeyle Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki (ÇKS) değişikliklerin e-Devlet üzerinden sağlanmasıyla ilgili bilgi verdi.

Çiftçinin ÇKS'de tüm arazilerde ne ekildiği ve ne yapıldığı ile ilgili başvurusunu yaptığını aktaran Karaca, “Bakanlığın desteklemeleri bu kayıtlar üzerinden gerçekleşiyor. Mazot desteği, gübre desteği, alan desteği, ürün desteği ve birçok ödemelerin tamamı ÇKS üzerinden temin ediliyor." diye konuştu.

Çiftçi Kayıt Sisteminin 1 Ekim itibarıyla başladığını ve çiftçinin kendi tarlasında ne ürettiğini kaydettirdiği bir sistem olduğunu belirten Karaca, şunları kaydetti: "Çiftçimizde gerçekten bu bürokrasiden uzaklaşmak istiyormuş ki sistem Türkiye genelinde 3 gün içerisinde 60 bini aşkın başvuruya ulaştı. Çiftçimiz, e-Devlet üzerinden oturduğu yerde, tarlasında, traktöründe, evinde internet olan her yerde bu sistemi kullanabiliyor. Bakanımızın birçok yerde ifade ettiği gibi üretim planlaması da bunun üzerinden olacak. Bir sonraki aşaması planlama. 31 Aralık'a kadar bu sistemi yapacağız. Çiftçimiz şubat ayında da yine ürün değişikliği yapmak isterse değiştiriyor. Sisteme girdikten sonra bilgilerini tekrar güncelliyor."

Çiftçi Kayıt Sisteminin kendilerine de çok fayda sağladığına dikkati çeken Karaca, "Bizim ziraat mühendisi arkadaşlarımız sahaya inip, daha çok çiftçimizle bir arada olacaklar. Biz onlara daha çok gideceğiz. Onların bize gelmesinden ziyade zaten bizim amacımız bakanlık olarak sahada olmak, bizim onlara gitmemiz. Bu açıdan gerçekten son yıllardaki en güzel uygulama ve devrim gibi bir uygulama." şeklinde konuştu.